На Великдень дешевих продуктів не чекайте: що буде весною з цінами в супермаркетах

Всупереч тому факту, що з початку року інфляція перевищила прогноз НБУ, в Україні здешевшали два стратегічних продукти, які є в раціоні багатьох українців — яйця та молоко.



Проте, чи довго протримаються нові вигідні ціни на ці позиції? На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, українцям варто готуватися до подорожчання цих продуктів, а також харчів із дешевого сегменту. Про це він сказав в коментарі виданню «Фокус».



Через ситуацію із електроенергією, опаленням та інфляцію споживчий ринок зазнає змін. Ключовим чинником інфляційної динаміки, на думку фахівця, залишається девальвація гривні

ВІДЕО ДНЯ

«Минулого року при інфляції 12,2% споживчий кошик в нас під 14% „витягнув“. Тож, гадаю, таке співвідношення буде і цього року. Однозначно продовольство потягне за собою більше зростання. Особливо дешевий сегмент — ціни на овочі, хліб, крупи будуть рости швидше, ніж на дороговартісні продукти (м'ясо, молокопродукти, на кшталт сирів). Чим люди бідніші, тим вони більше їдять хліба і картоплі. Ситуація із замороженням соціальних стандартів буде перетворюватися на збільшений попит на дешеві продукти», — зазначив Пендзин.

Ключовим чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні, яка на своєму піку (в жовтні 2024 року) досягла +14,5%, що вплинуло на підвищення вартості, зокрема імпортних товарів. В лютому 2025-го темп річної девальвації становить +9,7%. Іншими чинниками, що посилили інфляційну динаміку, експерти називають шоки росту витрат у зв’язку із підвищенням тарифів (нагадаємо, восени НКРЕКП підвищила максимальні ціни на електроенергію для бізнесу) та через використання більш дорогих альтернативних видів енергії (компанії інвестують мільйони гривень у обладнання, щоб не залежати від графіків відключень, ці витрати закладаються у ціни для споживачів).

Варто зазначити, що у Верховні Раді заявили про пришвидшення споживчої інфляції протягом першого кварталу 2025 року. За базовим сценарієм, така тенденція має змінитися з квітня. У другому кварталі інфляція має піти на спад.

РЕКЛАМА

«Сприятимуть сповільненню інфляції вичерпання ефекту гіршого врожаю та більш жорстка монетарна політика НБУ. Зокрема НБУ прогнозує зростання річної інфляції до 14,3% на кінець І кварталу, 13,6% — ІІ кварталу, 12% — ІІІ кварталу, 8,4% — на кінець року. Водночас головним про-інфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу», — зазначив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держслужби статистики.

Нагадаємо, що в МОЗ анонсували зниження цін на найпопулярніші ліки — виробники підписали декларацію щодо зниження відпускних цін на сотню найменувань на 30 відсотків з 1 березня.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook