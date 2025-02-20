На Великдень дешевих продуктів не чекайте: що буде весною з цінами в супермаркетах
Всупереч тому факту, що з початку року інфляція перевищила прогноз НБУ, в Україні здешевшали два стратегічних продукти, які є в раціоні багатьох українців — яйця та молоко.
Проте, чи довго протримаються нові вигідні ціни на ці позиції? На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, українцям варто готуватися до подорожчання цих продуктів, а також харчів із дешевого сегменту. Про це він сказав в коментарі виданню «Фокус».
Через ситуацію із електроенергією, опаленням та інфляцію споживчий ринок зазнає змін. Ключовим чинником інфляційної динаміки, на думку фахівця, залишається девальвація гривні
«Минулого року при інфляції 12,2% споживчий кошик в нас під 14% „витягнув“. Тож, гадаю, таке співвідношення буде і цього року. Однозначно продовольство потягне за собою більше зростання. Особливо дешевий сегмент — ціни на овочі, хліб, крупи будуть рости швидше, ніж на дороговартісні продукти (м'ясо, молокопродукти, на кшталт сирів). Чим люди бідніші, тим вони більше їдять хліба і картоплі. Ситуація із замороженням соціальних стандартів буде перетворюватися на збільшений попит на дешеві продукти», — зазначив Пендзин.
Ключовим чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні, яка на своєму піку (в жовтні 2024 року) досягла +14,5%, що вплинуло на підвищення вартості, зокрема імпортних товарів. В лютому 2025-го темп річної девальвації становить +9,7%. Іншими чинниками, що посилили інфляційну динаміку, експерти називають шоки росту витрат у зв’язку із підвищенням тарифів (нагадаємо, восени НКРЕКП підвищила максимальні ціни на електроенергію для бізнесу) та через використання більш дорогих альтернативних видів енергії (компанії інвестують мільйони гривень у обладнання, щоб не залежати від графіків відключень, ці витрати закладаються у ціни для споживачів).
Варто зазначити, що у Верховні Раді заявили про пришвидшення споживчої інфляції протягом першого кварталу 2025 року. За базовим сценарієм, така тенденція має змінитися з квітня. У другому кварталі інфляція має піти на спад.
«Сприятимуть сповільненню інфляції вичерпання ефекту гіршого врожаю та більш жорстка монетарна політика НБУ. Зокрема НБУ прогнозує зростання річної інфляції до 14,3% на кінець І кварталу, 13,6% — ІІ кварталу, 12% — ІІІ кварталу, 8,4% — на кінець року. Водночас головним про-інфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу», — зазначив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держслужби статистики.
Нагадаємо, що в МОЗ анонсували зниження цін на найпопулярніші ліки — виробники підписали декларацію щодо зниження відпускних цін на сотню найменувань на 30 відсотків з 1 березня.
Фото Pixabay105
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