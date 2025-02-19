В Україні подешевшали два продукти: про що йдеться

У той час як на початку 2025 року ціни зростають швидше, ніж прогнозувалося раніше, знаходяться продукти харчування, які падають у ціні. До них належать яйця та молоко.

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Так, як стверджує Спілка молочних підприємств України, у січні ціна сирого молока екстра-класу в Україні у виробників впала на 1,5 грн на 1 літрі. У результаті його середня ціна становила наприкінці січня не більше 18,5 гривень.

Моніторинг цін на молоко порталу Мінфіну у торгових точках країни показує більш суперечливу картину. Так, пакет молока в 0,9 літра жирністю 1% ТМ «Простонаше» з 45,9 грн у січні подорожчав до 48,9 грн на 18 лютого. Той самий пакет у 0,9 літра, але жирністю 2,6% від ТМ «Яготинське» подешевшав з 53,4 грн у січні до 50,8 грн на 19 лютого.

Але куди помітніше падіння цін на курячі яйця, які, за даними Мінфіну, впали:

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з 78,4 грн за 10 штук ТМ «Квочка» у грудні до 61,5 грн на 19 лютого;

з 78 до 67 грн за 10 штук ТМ «Ясенсвіт» за той самий період.

Як стверджує «Київ24» із посиланням на економічного експерта Олега Пендзина, причиною падіння цін стало традиційне зниження попиту, що настало після новорічних свят. Іншим фактором стало розслідування Антимонопольного комітету України.

Втім, Олег Пендзин не виключив зростання цін на яйця в майбутньому, але воно точно не буде таким великим, як у грудні, і колишніх цін цей продукт уже не досягне.

Також трохи раніше дуже подешевшала цибуля, про що повідомляли «ФАКТИ».

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