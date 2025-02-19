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Здоров'я та медицина

МОЗ опублікувало перелік популярних ліків, які подешевшають у березні

16:46 19 лютого 2025
МОЗ анонсувало зниження цін на 100 препаратів. Фото Pixabay

За інформацією Нацбанка, в січні інфляція в Україні прискорилася до 12,9%. Серед основних причин — зростання адміністративно регульованих цін на товари та послуги, вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат. Дорожчали підакцизні товари, телефонний зв'язок, ліки та медичні товари.

Втім, очікується, що з 1 березня ціни на деякі лікарські засоби знизять — виробники підписали відповідну декларацію. Очікується, що на 100 найпопулярніших препаратів відпускні ціни знизять на 30%, зазначають в МОЗ.

«До переліку ліків, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли ті, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші», — йдеться у повідомленні.

МОЗ опублікувало повний перелік сотні препаратів, які мають подешевшати. Серед них, зокрема, «Каптопрес», «Цитрамон», «Парацетамол», «Ібупрофен», «Нафтизин», «Корвалол», «Корвалмент», «Аскорбінка», «Німід», «Декасан», «Аспаркам», «Алахол», «Аміцитрон»…

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В МОЗ додали, що днями РНБО ухвалила рішення «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців». Ним передбачено введення низки регуляцій. Зокрема, максимальну торгівельну націнку для аптек обмежать — не більше 35% для безрецептурних препаратів.

Фото Pixabay

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