МОЗ опублікувало перелік популярних ліків, які подешевшають у березні

За інформацією Нацбанка, в січні інфляція в Україні прискорилася до 12,9%. Серед основних причин — зростання адміністративно регульованих цін на товари та послуги, вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат. Дорожчали підакцизні товари, телефонний зв'язок, ліки та медичні товари.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, очікується, що з 1 березня ціни на деякі лікарські засоби знизять — виробники підписали відповідну декларацію. Очікується, що на 100 найпопулярніших препаратів відпускні ціни знизять на 30%, зазначають в МОЗ.

«До переліку ліків, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли ті, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші», — йдеться у повідомленні.

МОЗ опублікувало повний перелік сотні препаратів, які мають подешевшати. Серед них, зокрема, «Каптопрес», «Цитрамон», «Парацетамол», «Ібупрофен», «Нафтизин», «Корвалол», «Корвалмент», «Аскорбінка», «Німід», «Декасан», «Аспаркам», «Алахол», «Аміцитрон»…

РЕКЛАМА

В МОЗ додали, що днями РНБО ухвалила рішення «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців». Ним передбачено введення низки регуляцій. Зокрема, максимальну торгівельну націнку для аптек обмежать — не більше 35% для безрецептурних препаратів.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

107

Читайте нас у Facebook