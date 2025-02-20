Громадський діяч і військовий Дмитро Корчинський звинуватив журналіста Юрія Бутусова у компрометації української влади на користь інтересів США та рф, які об’єдналися проти України. Про це Корчинський написав у своєму телеграм-каналі, коментуючи тиск президентів цих країн на українське військове й політичне керівництво.

ВІДЕО ДНЯ

«Бутусову здається, що саме Бутусов краще, ніж генеральний штаб знає ситуацію на фронті; краще, ніж Міністерство оборони вміє реформувати ЗСУ; краще, ніж президент розуміється на міжнародній політиці; краще, ніж антикорупційні органи вміє боротися з корупцією; краще, ніж бульдозер вміє копати шанці… Такі як Бутусов роблять це щиро, тобто з почуття особистої образи на те, що влада не виконує його розпоряджень», — пише Корчинський.

За його словами, українці мають відкинути вимоги ворогів, і не слухати тих, хто їм підспівує, прикриваючись нібито патріотизмом.

«Бутусов, як і путін, як і кожен пропагандист, говорить багато правди — відсотків 20. Решта — або брехня, або брехливі «інтерпретації», — вважає Корчинський. На його думку, такі люди є небезпечними і деморалізують суспільство завдяки своїм маніпуляціям із правдою і зрадою.

РЕКЛАМА

«Всі, хто зараз гратимуть на руку путіну і Трампу — вороги, навіть, якщо самі себе вважають патріотами», — додав Корчинський.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook