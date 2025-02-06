Корчинський закликав Бутусова не сіяти зневіру та капітулянтство в інтересах кремля

Відомий активіст, громадський діяч та військовий Дмитро Корчинський закликав журналіста Юрія Бутусова припинити критику ЗСУ та розповсюдження зневіри, яка грає на руку росіянам. Він наголосив, що Бутусов не має військової освіти, щоб вчити бойових генералів, як їм діяти. Про це Корчинський написав у своєму телеграм-каналі.

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«Бутусов — людина без військової освіти, критикує вищих офіцерів ЗСУ, які мають найбільший на планеті військовий досвід. Бутусов, який побоявся піти добровольцем у 2014-му й у подальших роках, пред'являє українським генералам, кожен з яких постійно буває в найгарячіших місцях на передовій», — зазначив Корчинський.

За його словами, у всіх своїх публікаціях Бутусов розганяє зраду, сіє зневіру й зневагу до військового командування. Цим він працює на ворога, бо капітулянтські настрої в Україні є вигідними росії.

Корчинський також зазначив, що постійні «викриття» Бутусовим внутрішньої армійської кухні допомагають ворогу заощаджувати на шпигунах.

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Він наголосив, що за три роки від часу повномасштабного вторгнення ЗСУ досягли вражаючих успіхів: відбили спроби ворога захопити Київ, Чернігів і Харків, звільнили Херсон і правобережну Херсонщину, Харківщину, уразили десятки кораблів чорноморського флоту окупантів, перенесли війну на територію ворога і ось вже пів року утримують частину території рф. За цей час ЗСУ стали найсильнішою й найчисельнішою армією в Європі.

«Ви — талановитий журналіст. Працюйте на перемогу, на підняття авторитету командування, на прославлення армії, на збільшення мобілізації, не допомагайте ворогу. Бо ви йому таки допомагаєте!» — зазначив Корчинський.

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Раніше відомий волонтер Олексій Мочанов розкритикував журналіста Юрія Бутусова за поширення неправдивих чуток про ситуацію на фронті, звинувативши його у маніпуляціях.

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