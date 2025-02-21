В Україні дорожчає нерухомість: скільки доведеться заплатити податку під час її продажу

Навіть оренда житла, особливо у столиці, продовжує залишатися розкішшю для багатьох мешканців Києва. Купити ж квартиру є й зовсім нездійсненною мрією в силу постійного подорожчання нерухомості.

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Так, за даними Державної служби статистики України, у 2024-му році ціни на житло зросли на 12,7%, що дещо менше, ніж у минулі роки. Так, у 2023 році зростання становило 14,5%, а у 2022-му році — 13%. Водночас на ринку первинної нерухомості ціни зросли сильніше, ніж раніше — на 15% у 2024-му та на 12,8% у 2023-му.

Як показує зростання цін на двокімнатні квартири — на 15,3%, вони продовжують залишатися найбільш затребуваними для українців. Однокімнатні квартири подорожчали на 14,9%, а трикімнатні — на 14,8%.

Паралельно з цим на вторинному ринку житло сповільнило темпи подорожчання — приблизно на 11,6%, що на 4% нижче, ніж 2023-го. Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні — на 11,9%, трикімнатні — на 11,5%.

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Зауважимо, що саме для ринку вторинної нерухомості актуальні податки під час продажу житла, які діють в Україні. До них відносяться:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 5% вартості нерухомості, якщо вона перебувала у власності менше 3 років;

військовий збір: 5% від вартості нерухомості;

державне мито: 1% вартості нерухомості за нотаріальне посвідчення договору (оплачує продавець);

внесок до Пенсійного фонду: 1% вартості нерухомості (оплачує покупець).

Якщо нерухомість перебуває у власності понад 3 роки і це перший продаж протягом року, ПДФО та військовий збір не сплачуються. У такому разі доведеться заплатити у вигляді податку лише 2% - по 1% держмита та внеску до Пенсійного фонду. Якщо протягом року один власник продасть кілька квартир, то може сплатити податок до 25%.

Як писали «ФАКТИ», все це має призвести до чергового подорожчання нерухомості вже 2025 року.

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