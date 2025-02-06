Працювати, щоб жити: хто може дозволити собі винаймати житло у Києві

Вартість оренди житла в Україні не думає знижуватися, що спонукало уряд запровадити з 29 січня субсидію на оренду житла для ВПО. А от якщо ви не маєте цього статусу і просто приїхали на роботу до столиці, із житлом та його оплатою можуть виникнути серйозні проблеми.

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Це показують результати спільного дослідження порталу нерухомості ЛУН та порталу пошуку роботи Work.ua. Як орієнтир використовували середні зарплати окремих, найбільш популярних професій та середню вартість оренди квартир, визначивши відсоток, який становить частка зарплати, витрачена на оренду.

Як виявилося, серед обраних професій найменше заробляє прибиральниця, і вона не може дозволити собі орендувати навіть однокімнатну квартиру у столиці. Найкраща ситуація у водія, що заробляє найбільше.

Так, 76% середньої зарплати продавця-консультанта у Києві становить ціна оренди однокімнатної квартири, а у водія — 52%. Якщо водій захоче орендувати двокімнатну квартиру, її оренда обійдеться вже більш ніж у 72% його місячної заробітної плати, а для продавця-консультанта — це вже 105%. Також водій не може собі дозволити орендувати трикімнатну квартиру у столиці, адже середня вартість оренди становить 123% його зарплати.

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Прибиральниця у Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата у цій професії становить 112% від середньої вартості оренди.

Щодо Львова, то зняти квартиру продавцю-консультанту там ще важче: відсоток між середньою оплатою праці в цій професії та середньою ціною оренди квартири становить 83%. А в Одесі ситуація для цієї професії набагато краща — 41% від зарплати потрібно витратити на оренду однокімнатного житла.

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Тим часом, як прогнозують забудовники, 2025 року ціни на нові квартири можуть піднятися приблизно на 12−15% .

Фото pixabay

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