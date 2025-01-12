Нерухомість в Україні суттєво подорожчає у 2025 році: на скільки та в чому причина

Нещодавно в Україні збільшили розмір військового збору — з 1,5 до 5 відсотків. Це позначилося не лише на доходах та податкових видатках фізосіб та підприємців, але й на деяких інших речах.

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Як пише enovosty.com, це стосується й ринку нерухомості. Так, наразі продавець квартири має сплатити у якості різних податків 12 відсотків з прибутку:

Військовий збір — 5%;

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% (якщо житло було у власності менше 3 років);

Внесок до Пенсійного фонду — 1%;

Державне мито за нотаріальне посвідчення — 1%.

Експерти не виключають, що ціни на нерухомість цього року збільшаться на 12−15%. Втім, на це вплине не лише збільшення податків, а й такі чиники, як зростання собівартості будівництва, коливання курсу долара та підвищення цін на нотаріальні послуги.

Також цього року зріс щорічний податок на нерухомість, який «прив'язаний» до розміру мінімальної зарплати, яка наразі становить 8 тисяч гривень. А максимальний розмір ставки податку за один квадратний метр нерухомості становить 1,5% мінімальної заробітної плати. Отже, цього року максимальна ставка податку — 120 гривень за квадратний метр.

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Раніше директорка з продажу будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець розповідала, що близько 20% громадян, які планували придбання житла в новобудовах у безпечних регіонах, відтермінували купівлю. Вона стверджує, що люди хочуть з'ясувати наміри щодо України новообраного президента США Дональда Трампа, інаугурація якого має відбутися 20 січня. Люди побоюються, що державну політика США щодо України може помінятися

Фото Pixabay

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