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Ворог вдарив по Костянтинівці авіабомбами: є загиблі, під завалами шукають людей (фото, відео)

16:11 22 лютого 2025
Росіяни випустили 7 авіабомб по Костянтинівці. Фото зі сторінки Донецької ОВА

Місто Костянтинівка на Донеччині, по якій напередодні росіяни били авіабомбами та артилерією, знов перебувала під атакою ворога.

За інформацією керівника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, щонайменше дві людини загинули і чотири були поранені.

зс рф вдарили по місту авіабомбами. Фото зі сторінки Донецької ОВА

«Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди, пошукова операція триває», — додав він.

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Відомо про двох загиблих, але під завалами ще можуть знаходиться люди. Фото зі сторінки Донецької ОВА

В Донецькій ОВА зазначили, що, за попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамниця, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони та 9 автівок.

В Костянтинівці пошкоджені десятки житлових будинків. Фото зі сторінки Донецької ОВА

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В МВС додали, що противник скинув на населенний пункт 7 авіабомб. Так, в одному з багатоквартирних будинків, в який поцілила бомба, зруйновані квартири з 1 по 5 поверхи. Загалом в місті, за попередньою інформацією, пошкоджено 66 цивільних об’єктів.

В Донецькій ОВА закликали мешканців міста евакуйовуватися вчасно.

Нагадаємо, що у ніч на 22 лютого росіяни запустили по Україні більше 160 ударних дронів. На Київщині на робочому місці загинув чоловік — працівник «Укрзалізниці», черговий по переїзду в Бориспільскому районі.

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Фото зі сторінки Донецької ОВА

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