Костянтинівка знову під ворожим вогнем: росіяни завдали авіаудару по житловому сектору (фото)
У п'ятницю, 21 лютого, ворог знов атакував місто Костянтинівка на Донеччині — вдарив авіабомбами. За інформацією начальника ОВА Вадима Філашкіна, ворог скинув на місто три авіабомби.
Виникла пожежа приватного житлового будинку та будівлі місцевого підприємства, повідомили у ДСНС.
Рятувальники ліквідували пожежу, а також надали першу домедичну допомогу постраждалій жінці та доставили її до лікарні.
Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, поранені 2 людини. Пошкоджені 9 приватних житлових будинків та 3 нежитлові приміщення.
Філашкин зазначив, що Костянтинівку впродовж доби росіяни обстріляли 9 разів. Застосовували авіабомби, РСЗВ «Смерч», артилерію та дрони. Вбили 5 цивільних осіб, ще одну людину поранили.
Руйнувань зазнали 12 багатоквартирних і 14 приватних будинків, аптека, магазин, гуртожиток, 2 котельні, 7 гаражів, 7 цивільних авто, 6 ліній електропередач, 2 газогони, уточнив керівник ОВА.
Нагадаємо, вночі територію Україну атакували 160 ворожих дронів. Українська ППО знищила 87 БПЛА окупантів.29
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