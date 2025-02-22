Ворог вчергове атакував Україну з повітря: на Київщині загинула людина, зафіксовано пошкодження та пожежі

В ніч на 22 лютого росіяни запустили по території України велику кількість «шахедів». За інформацією командування Повітряних сил, противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог запускав дрони з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Сили ППО знищили 82 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

РЕКЛАМА

Ще 75 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Зокрема, ворог масовано атакував Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 63-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків. Загиблий працював на «Укрзалізниці», повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

РЕКЛАМА

В «Укрзалізниці» уточнили, що чоловік загинув від удару російського дрону на своєму робочому місці.

«Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі. Щиро співчуваємо родині та обов'язково її підтримаємо», — йдеться у повідомленні.

Рух потягів на цій ділянці відновлений, але зі зниженою швидкістю, потяги курсують за розкладом.

Також внаслідок ворожої атаки в районі сталася пожежа у складському приміщенні. Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч, додали в Нацполіції.

РЕКЛАМА

Також ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини.

У ДСНС уточнили, що також пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення дитячого садочка, навчального закладу, магазину та 6 автомобілів.

Рятувальники, о 01:00 оперативно ліквідували пожежу. До робіт від ДСНС залучалося 68 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки.

У Києві зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі, що спричинило загоряння дерева на площі 3 м.кв. Пожежу ліквідовано.

Вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти. Потерпілих немає, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Неспокійно було ів інших регіонах країни. Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники.

Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджене підприємство. Люди цілі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Він також зазначив, що ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Понівечені підприємства, 5 багатоповерхівок, авто, газогони та лінії електропередач.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, дві жінки та чоловік отримали поранення внаслідок російського обстрілу Гуляйполя.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

На Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

На фронті за минулу добу відбулося 80 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ, 1128 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння, повідомили в Генштабі.

Сили оборони знищили за добу 1140 окупантів, 15 танків, 9 ББМ та 66 артсистем. Разом з тим, з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян склади вже 866 тисяч вояків.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора росіяни завдали авіаудару по житловому сектору Костянтинівки. Вбили 5 цивільних осіб, ще одну людину поранили. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, аптека, магазин, гуртожиток, котельні, гаражі, 6 ліній електропередач та 2 газогони.

100

Читайте нас у Facebook