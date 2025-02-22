Нинішній вікенд, за твердженням астрологів, має стати особливо успішним для п'ятьох представників зодіакального кола. А на що очікувати всім знакам Зодіаку у неділю, 23 лютого?

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп для Овнів на 23 лютого вважає неділю відмінним часом для творчості та розкриття прихованих здібностей, які, до речі, цілком можуть бути монитезовані чи стати новою роботою. Цього дня Овнам не варото залишатися на самоті — в другій половині можна піти до друзів чи запросити їх до себе. На самотніх сьогодні чекають доленосні зміни, стверджує Ukr.Media.

Телець

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Гороскоп на 23 лютого для Тельців попереджає знак про несприятливий день, протягом якого ймовірна велика кількість проблем у взаєминах з оточуючими. Не виключено, що вас зрадить людина, якій ви довіряєте. Зірки радять знаку не виключати компромісні рішення, аби не вкрай не загострити ситуацію.

Близнюки

Гороскоп на 23 лютого для Близнюків обіцяє знаку день очищення від думок, що себе віджили, від проблем та непотрібних людей. Зірки радять Близнюкам спрямувати свою внутрішню енергію в потрібне вам русло. 23 лютого для знаку стане днем, успішним як для творчості, так і для торговлі. Також має щастити людям, чия діяльність пов'язана з подорожами.

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Рак

Гороскоп на 23 лютого для Раків радить знаку впроваджувати інновації в усі сфери життя. В цей день знак супроводжуватиме удача, у нього виходитиме навіть те, що на перший погляд знається нереальним. У той же час зірки радять знаку бути обережними за кермом. А ще краще — користуватися громадським транспортом.

Лев

Гороскоп на 23 лютого для Левів попереджає знак про важку першу половину дня, коли доведеться ухвалювати рішення, що довго відкладалося. Важко буде зробити перші кроки, але потім ситуація покращиться. Якщо ваши емоцій в цей день зашкалюватимуть, зверніться по допомогу до друзів — не залишайтеся на самоті.

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Діва

Гороскоп на 23 лютого для Дів радить знаку позбутися зайвого та не боятися змін у житті. Це стосується й випадкових людей, з якими не варто підтримувати стосунки. Для того, аби «очистити простір», доведеться важко попрацювати. Тут скарги не допоможуть — лише дії.

Терези

Гороскоп на 23 лютого для Терезів радить знаку відкласти на інший день важливі справи, підписання угод та зустрічі з діловими партнерами. Також не варто шукти нові способи вирішення старої проблеми. Ранком у неділю знак може відчувати себе дещо пригніченим. Зірки радять Терезам побути на самоті та розслабитися.

Скорпіон

Гороскоп на 23 лютого для Скорпіонів попереджає знак про ймовірні проблеми, які можуть бути пов'язані зі спадщиною чи нерухомістю. Загалом зірки радять знаку діяти обдумано, але не давити на опонентів. Цей день буде успішним лише для тих Скорпіонів, які зможуть переконати інших у своїй правоті. Зірки радять знаку дослухатися до своєї інтуїції.

Стрілець

Гороскоп на 23 лютого для Стрільців радить знаку в цей день не діяти імпульсивно та не ухвалювати необдуманих рішень. День загалом очікується не найсприятливіший для Стрільців. Втім, сил у знака буде достатньо, аби впоратися з усіма справами. Будьте стриманішими з рідними — з ними важко буде знайти спільну мову.

Козоріг

Гороскоп на 23 лютого для Козорогів з одного боку обіцяє знаку приємний день, а з іншого — не виключає проблемі через марнославство. Загалом в неділю на Козорогів можуть очікувати компліментарне спілкування та приємні зустрічі. Коло спілкування розшириться, а партнерські стосунки зміцняться.

Водолій

Гороскоп на 23 лютого для Водоліїв радить знаку не впадати у відчай через невпевненість у собі. Так, ймовірні негативни думки щодо роботи, можливо, виникне бажання звільнитися. Але зірки стверджують, що якась важлива інформація, що надійде, обнадіїть Водоліїв та допоможе змінити тактику.

Риби

Гороскоп на 23 лютого для Риб не виключає, що знаку захочется побути по-далі від інших людей та усамітнитися. Втім, зірки радять сказати про це вашим близьким м'яко, а не в грубій формі. Не варто ображати тех, хто вас любить.

Про те, що віщують на 23 лютого всім знакам Зодіаку карти Таро, читайте на нашому сайти.

Фото Pixabay

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