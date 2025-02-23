Потепління прийде разом із весною: які погодні сюрпризи піднесе українцям останній тиждень зими

В середині лютого, коли в Україну нарешті прийшли морози, синоптики не виключали, що значні «мінуси» протримаються до 24 лютого. Втім, виявилося, що холоднеча в країні утримається аж до початку весни.

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«Стійке панування антициклону над Східною Європою забезпечить у нашій країні морозну та переважно суху погоду у наступні 5 діб. Проте, вже у вихідні, починаючи з південних та західних областей, очікується надходження до нас більш теплої та вологої повітряної маси. На тлі активізації циклонічної діяльності, у більшості областей в перші дні березня пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, а температурний фон суттєво підвищиться», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 24 лютого, на сході країни, а також на Дніпропетровщині очікується невеликий сніг, слабка хуртовина. На решті території України без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер на Лівобережжі країни північний, 7 — 12 м/с; на Правобережжі змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −6…−12 °С, у північних та центральних регіонах місцями морози зміцніють до −13…−20 °С. Вдень повітря прогріється до −2…+4 °С, у північних та східних областях −2…−7 °С.

Прогноз погоди на 24 лютого. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 25 лютого, на сході країни, а також у Приазов'ї утримається хмарна погода з невеликим снігом. В решті регіонів України без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на сході поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме −7…−13 °С, у північних та центральних областях −14…−21 °С, на Закарпатті −3…−8 °С. Вдень температура повітря очікується в межах −5…+1 °С, на крайньому заході +2…+7 °С.

Прогноз погоди на 25 лютого. Фото Укргідрометцентру

У середу, 26 лютого, на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −14…−19 °С, у західних та південних областях −7…−13 °С; вдень −4…+3 °С, на крайньому заході +4…+7 °С.

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Прогноз погоди на 26 лютого. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 27 лютого, в Україні утримається суха та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −12…−17 °С, у західних та південних областях −6…−11 °С; вдень −2…+4 °С, у південних та західних областях +5…+8 °С.

Прогноз погоди на 27 лютого. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 28 лютого, вдень у західних та місцями північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В решті областей України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…−7 °С, у північних та східних регіонах −8…−14 °С; вдень 0…+5 °С, у центральних, південних та західних областях +2…+7 °С.

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У суботу, 1 березня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, на сході країни −5…−10 °С; вдень 0…+5 °С, у південних областях +2…+7 °С.

У неділю, 2 березня, в Україні місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг, у південній половині та Криму з дощем. Подекуди туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень 0…+5 °С, на півдні до +7 °С.

Детальний прогноз погоди на 23 лютого читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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