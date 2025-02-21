Холодне дихання Арктики: яку погоду обіцяють українцям синоптики у вихідні

Найближчим часом в Україні під впливом панування арктичної повітряної маси очікується холодна погода з температурою повітря нижче за норму на 3 — 5 °C. Так вважає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

Субота, 22 лютого:

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 3−8 м/с, удень 7−12 м/с. Температура повітря вночі −10…−15°С, у Карпатах до -18°С; днем −4…+1°С. У північних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі −11…−16°С, вдень −1…−6°С.

У центральній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −11…−16°С, вдень −1…−6°С. У південних областях опадів не передбачається, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг/мокрый сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у Криму та Приазов'ї місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −7…−12°С, удень 0…-5°С. У східних областях очікується суха та холодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −11…−16°С, вдень −1…−6°С.

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Неділя, 23 лютого:

У західних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −10…−15°С, вдень −2…+3°С. На Закарпатті вночі −5…−10°С, удень 0…+5°С. У північній частині країни утримається малохмарна та холодна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −10…−15°С, вдень −4…+1°С.

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У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −9…−14°С, удень 0…-5°С. У південній частині країни та Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −7…−12°, вдень 0…-5°С. У східних регіонах прогнозується хмарна погода. Уночі без опадів, удень місцями пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −6…−11°С, вдень −1…−6°С.

Як писали «ФАКТИ», цього року харківський бабак Тимка прокинувся і не побачив своєї тіні. Це означає, що весна буде ранньою.

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