Морози повернулися в Україну після короткого потепління та принесли загрозу водіям

Метеоролог Ігор Кібальчич, який розповідав про похолодання цього тижня, уточнив прогноз погоди на вихідні, 15 та 16 лютого.

Так, за його словами, в Україні очікується черговий період похолодання, яке обумовить надходження холодного арктичного повітря з півночі Європи у південні широти. Зниження температуру очікується в усіх регіонах.

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«На тлі зниження температури повітря пройдуть опади переважно у вигляді снігу, у південних та місцями центральних областях з дощем. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у суботу поривчастий. На дорогах очікується формування ожеледиці та снігового накату, тому водіям та пішоходам слід бути уважнішими», — додав метеоролог.

Субота, 15 лютого:

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У західних областях вночі очікується невеликий у Карпатах помірний сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…−9 °С, у Карпатах до -13 °С; вдень −2…−7 °С, на Закарпатті −2…+3 °С.

У північній частині країни вночі прогнозується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…−7 °С, вдень −1…−6 °С.

У центральних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем. Можливе налипання мокрого снігу, хуртовина, слабка ожеледь. Вдень у Дніпропетровській та Полтавській областях утримається невеликий сніг, на решті території регіону без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах −3…+2 °С.

У південній половині країни очікується дощ із переходом у мокрий сніг. У Приазов'ї та Криму місцями значні опади. В окремих районах налипання мокрого снігу, подекуди ожеледиця на дорогах. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+5 °С, протягом дня очікується зниження до −3…+2 °С.

У східних областях очікується сніг, мокрий сніг, на Донбасі з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах −3…+2 °С.

Неділя, 16 лютого:

У західних регіонах України можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −6…−11 °С, у Карпатах до -15 °С; вдень −1…−6 °С, на Закарпатті 0…+2 °С.

У північних областях України місцями спостерігатиметься невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до −11…−16 °С, вдень коливатиметься в межах −3…−8 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до −7…−12 °С, вдень коливатиметься в межах −1…−6 °С.

У південній половині країни прогнозується суха та прохолодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…−9 °С, вдень −4…+1 °С.

У східних областях опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до −10…−15 °С, вдень коливатиметься в межах −4…−9 °С.

А синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що потепління прийде в країну (орієнтовно) лише з 24 лютого.

«15 лютого сніг та мокрий сніг очікується у центральних областях, у східній частині України та на півдні. Північ та захід у суботу опиняться вже в тилу цього атмосферного фронту. Мокрий сніг може об'єднуватися із дощем на півдні та південному сході України через потепління. Опади подекуди очікуються сильними, на дорогах центру, сходу та півдня ймовірне ускладнення ситуації, місцями налипання мокрого снігу, видимість погіршиться. Через те, що після снігу, мокрого снігу і навіть дощу після потепління у п'ятницю вдень у суботу почне затікати з півночі холодне повітря, на дорогах з'явиться небезпечна ожеледиця», — попереджає Діденко.

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За її прогнозом, в столиці 15 лютого опади не очікуються, а 16 лютого може пойти невеликий сніг. В суботу в Києві вночі та вдень -4−6 градусів, у ніч на неділю — до -10 градусів, вдень 16 лютого — близько 5 градусів морозу.

Нагадаємо, що цього року харківський бабак Тимко прокинувся і не побачив свою тінь. Це означає, що весна буде ранньою. Втім, «бабак-віщун» не виключав, що в Україні все же можуть бути морози та сніг.

Фото Pixabay

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