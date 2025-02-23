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Україна

Уздовж лінії фронту миротворців не буде: ЗМІ розкрили деталі плану щодо введення в Україну іноземних контингентів

13:11 23 лютого 2025
Над планом працюють Франція та Великобританія. Фото з Вікіпедії

Хоч наразі важко спрогнозувати, чи досягнуть Україна та росія угоди про припинення вогню і коли, інформація про можливе введення миротвочого контингенту залишається, як то кажуть, у прядку денному.

Зокрема, як пише The Wall Street Journal, посилаючись на заяви європейських чиновників, план з розміщення 30 тисяч миротворців розробляють Велика Британія та Франція, повідомляє glavred.net.

Йдеться насамперед саме про європейські сили — розгортання американського контингенту цей план не передбачає. Втім, є зацікавленість, аби військові США «прикривали» б європейців на випадок різноманітних ускладнень ситуації та утримання росіян від порушення домовленостей щодо припинення вогню.

Видання не виключає, що британський прем'єр Кір Стармер може обговорити цей план з Дональдом Трампом під час зустрічі, яка має відбутися у четвер, а французський президент Еммануель Макрон — вже у понеділок.

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Джерела видання зазначають, що контингент може складатися з 30 тисяч військових, які не розміщуватимуться уздовж лінії фронту на сході України — за нею стежитимуть безпілотники та супутники. А військові захищатимуть критичну інфраструктуру міст та порти в Чорному морі.

Раніше посол України у США у 2015−2019 роках Валерій Чалий зазначав, що миротворчість ефективна не до, а лише після встановлення миру. І лише із залученням міжнародної коаліції сил і відповідного контингенту для оборони країни, яка потерпає від протиправного нападу.

Фото з Вікіпедії

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