Європа тихо працює над планом відправлення військ в Україну: що про це відомо

Група європейських країн, стурбованих тим, що пріоритети безпеки США лежать в інших сферах, непомітно працює над планом введення військ в Україну. Мета — допомогти забезпечити дотримання будь-якого майбутнього мирного врегулювання з росією. Великобританія і Франція знаходяться в перших рядах цих зусиль, хоча подробиць поки що небагато, пише Associated Press.

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Очевидно, що президенту України Володимиру Зеленському потрібні гарантії безпеки його країні, доки не встановиться мир. Найкращим захистом було б членство в НАТО, яке Україні давно обіцяли, але США зняли цей варіант зі столу переговорів.

«Я не буду вдаватися до конкретних можливостей, але я визнаю, що якщо буде мир, то повинні бути якісь гарантії безпеки для України, і Великобританія зіграє в цьому свою роль», — заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Європейці прискорили роботу на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може піти в обхід їхніх голів, а можливо, навіть і України, щоб укласти угоду з путіним. Багато питань залишаються без відповіді, але одне з них стоїть особливо гостро: яку роль можуть відіграти Сполучені Штати, якщо вони взагалі можуть її відіграти?

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У грудні, після обрання Трампа, група лідерів і міністрів зустрілася із Зеленським у резиденції Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Вони прибули з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі. Були присутні також високопосадовці Європейського Союзу. Переговори були побудовані на ідеї, яку висунув президент Франції Еммануель Макрон на початку 2024 року. Тоді його відмова виключити можливість введення військ в Україну викликала обурення, зокрема з боку лідерів Німеччини та Польщі. Втім, багато в чому те, як виглядатимуть ці сили й хто братиме в них участь, залежатиме від умов будь-якого мирного врегулювання, і не тільки.

Італія має конституційні обмеження на використання своїх збройних сил. Нідерландам потрібне зелене світло від парламенту, так само як і Німеччині, чия позиція може змінитися після виборів 23 лютого, які приведуть до влади новий уряд. Польща проявляє обережність.

«Ми знаходимося на дуже ранній стадії», — сказав Ханно Певклур, міністр оборони Естонії, в інтерв'ю агентству Associated Press в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

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За словами Певкура, попри різноманітні дискусії й чутки, для європейських союзників «критично важливо» зрозуміти, як виглядатиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти план.

Якщо росія й Україна скоротять свої сили вздовж лінії фронту до «пари тисяч» з обох сторін, то «для Європи не буде проблемою також бути там», сказав Певкур, зазначивши, що це буде набагато складніше, якщо війна буде «кипіти».

Склад і роль сил буде визначатися типом мирної угоди, яка буде досягнута. Якщо росія і Україна зможуть узгодити умови в ході переговорів, цілком ймовірно, що буде потрібно менше заходів безпеки та менший контингент.

Але експерти й чиновники попереджають, що за нинішніх умов європейці повинні розгорнути потужний і численний контингент, а не команду миротворців на кшталт «блакитних шоломів» Організації Об'єднаних Націй.

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«Це має бути реальна сила, щоб росіяни знали, що якщо вони коли-небудь випробують її, то будуть розчавлені. І ви можете бути впевнені, що росія її випробує, — заявив Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі. — Вони порушують кожну окрему угоду. Тому, якщо ми відправляємо туди війська, вони повинні мати військово-повітряні сили, великі сухопутні війська, безпілотники, контрбезпілотники, протиповітряну і протиракетну оборону — все це. Якщо вони увійдуть туди з купою блакитних шоломів і гвинтівок, вони будуть розчавлені».

Французький генерал у відставці Домінік Трінкван, колишній голова військової місії Франції в ООН, погодився, що миротворці ООН краще підходять «для розгортання в зонах, які є набагато стабільнішими».

«Для початку, підготовка цієї операції з солдатами, зібраними з усього світу, займе близько року», — сказав він.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив в інтерв'ю агентству AP, що необхідно також тренувати українських солдатів та інвестувати в українську оборонну промисловість.

Характер мирної угоди визначатиме розмір і розташування європейського контингенту. Зеленський наполягав на тому, щоб його чисельність становила щонайменше 100−150 тисяч військовослужбовців. У ЗМІ з'явилися припущення про 30−40 тисяч військових. Дипломати та чиновники не підтвердили жодної з цих цифр. Україна також хоче отримати підтримку з повітря, а не лише наземні війська.

Очевидно, що європейцям буде складно зібрати великомасштабні сили, і, безумовно, вони не зможуть зробити це швидко. Днями в інтерв'ю Financial Times Макрон сказав, що ідея розгортання величезних сил є «надуманою».

«Ми повинні робити речі, які є доречними, реалістичними, добре продуманими, зваженими та обговореними», — сказав він.

Днями в штаб-квартирі НАТО глава Пентагону Піт Гегсет почав описувати умови, за яких США можуть погодитися на введення сил, які допоможуть надати Україні «надійні гарантії безпеки, щоб війна не розпочалася знову».

«Будь-які гарантії безпеки повинні бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами, — сказав Гегсет. — Якщо вони підуть в Україну, вони повинні бути розгорнуті в рамках місії, що не входить до складу НАТО».

Водночас колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що якщо путіна не зупинити, він повернеться, щоб відвоювати в України ще більше території .

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