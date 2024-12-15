Це буде абсолютно штучно натягнута на вуха історія: дипломат про миротворців в Україні

У світі знову заговорили про залучення миротворців як елемент встановлення в Україні бажаного миру. Воно б і добре, якби не попередній досвід і специфіка цього питання, яка раніше чи пізніше проявиться в деталях. Про цю специфіку добре знають фахівці і не дуже обізнані пересічні громадяни. Миротворчість — це поняття досить широке, вважає Валерій Чалий, український дипломат, посол України у США у 2015−2019 роках.

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«Якщо зовсім коротко, то може бути peace keeping, peace making, peace building (підтримання миру, встановлення миру, розбудова миру)… — написав Чалий. — У випадку з російською агресією підходить лише peace enforcement — примус до миру.

Інакше — це буде абсолютно штучно натягнута на вуха історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі наявні міжнародні норми й правила!"

На думку Чалого, миротворчість ефективна не до, а лише після встановлення миру — із «Міражами», «Таурусами» й «Томагавками», із залученням міжнародної коаліції сил і відповідного контингенту для оборони країни, яка потерпає від протиправного нападу.

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«Саме примус до миру — єдиний спосіб його, цей самий мир, повернути. І ніяк інакше! — переконаний Валерій Чалий. — Саме так записано в Статуті ООН! А далі вже — peace keeping, peace making, peace building… Не навпаки! Не впрягайте коня позаду воза!»

Нагадаємо, днями президент Франції Макрон вчергове заявив про намір відправити 40 тисяч солдатів в Україну.

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Тим часом стало відомо, що команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими чиновниками про припинення війни.

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