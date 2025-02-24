У Федеративній республіці Німеччини завершився підрахунок голосів на позачергових виборах до Бундестагу, які вселяють оптимізм у багатьох українців. Адже офіційну перемогу на виборах здобув блок ХДС/ХСС, лідер якого Фрідріх Мерц виступає за надання допомоги Україні. Про результати виборів йдеться у повідомленні Федеральної виборчої комісії країни.

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Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) здобув перемогу на виборах до Бундестагу у Німеччині з результатом 28,5% голосів.

Друге місце посіла проросійська крайньоправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка подвоїла свій результат порівняно з попередніми виборами і отримала 20,8% голосів виборців.

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Третє місце з найгіршим для себе в історії результатом посіла Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца, яку підтримали 16,4% виборців.

Четверте та пʼяте місця зайняли «Зелені» та Ліва партія, які мають 11,6% і 8,8% виборців відповідно.

«Союз Сари Вагенкнехт — За розум і справедливість» і Вільна демократична партія ексміністра фінансів Крістіана Лінднера не потрапляють до Бундестагу, оскільки не подолали 5% барʼєр. Вони отримали 4,9% і 4,4% голосів відповідно.

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На результати виборів оперативно відреагував президент України Володимир Зеленський. В соціальній мережі X він привітав лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца з перемогою і висловив сподівання на продовження співпраці з Німеччиною.

«Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи. Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи в ім'я захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи», — йдеться у привітанні.

Президент додав, що Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати індустрію і досягати необхідних результатів.

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Нагадаємо, Німеччина — одна з групи європейських країн, які стурбовані тим, що пріоритети безпеки США лежать в інших сферах і непомітно працюють над планом введення військ в Україну. Мета — допомогти забезпечити дотримання будь-якого майбутнього мирного врегулювання з росією.

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