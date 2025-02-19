«Налагодити добрі відносини з росією»: у Німеччині зробили заяву про європейську державу рф

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц, який раніше виступив за надання Україні крилатих ракет Taurus, закликає до активної участі Німеччини в переговорах щодо майбутнього України.

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«Німеччина повинна взяти на себе сильнішу роль лідера в ЄС і забезпечити, щоб вона не сиділа за дитячим столом, а виступала як ключовий гравець у відновленні миру», — заявив він під час передвиборчої кампанії, пише n-tv.de.

Щодо росії, то Мерц наголошує, що «країна історично й культурно є європейською державою, але зараз перебуває під автократичним і агресивним керівництвом».

«Одного разу ми повинні серйозно спробувати знову налагодити добрі відносини з росією. Однак зараз ми повинні захистити себе, якщо хочемо зберегти те, що розуміємо як вільне й демократичне суспільство», — додав кандидат у канцлери.

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Раніше Шольц та Мерц говорили про місце України у НАТО, зазначивши, що вступ до ЄС дасть більше безпеки.

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