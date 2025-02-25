В Уругваї футболіст вирубав суперника ударом з правої в щелепу: момент сутички потрапив на відео

Гучним скандалом чи не всесвітнього масштабу завершився, здавалося, нічим не помітний матч одного з нижчих дивізіонів чемпіонату Уругваю з футболу між клубами «Пайсанду Інтеріор» та «Соріано Кепітал» (1:0), наприкінці якого один футболіст нокаутував іншого, повідомляє msn.com. Раніше в Північній Ірландії воротар ударив в обличчя одноклубника після пропущеного голу.

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Інцидент стався на 88-й хвилині, коли гравець місцевої команди Маріо Гонсалес пішов у жорсткий підкат, що обурило гостей. У розпал штовханини гравець «Соріано Кепітал» Енцо Ечевесте схопив Гонсалеса за шию, вимагаючи пояснень, на що місцевий гравець відповів смачним ударом з правої в щелепу, внаслідок якого його суперник звалився на газон. Суддя не забарився показати Гонсалесу пряму червону картку, і, звичайно ж, на нього чекає тривала дискваліфікація. А відео інциденту вже стало вірусним.

До речі, постраждалий Ечевесте після гри поспішив заспокоїти вболівальників: «Давайте забудемо все, що сталося. Все гаразд, нам потрібно зосередитись на наступній грі і залишити це позаду. Дякуємо всім за вашу турботу та повідомлення. У мене все гаразд».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Таїланді футболіст з ліктя вирубав на полі свого кривдника.

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