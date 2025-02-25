Ресторан у Маріїнському парку: журналіст розповів про те, яке відношення до будівництва може мати голова КМВА

У Маріїнському парку збудований за «туалетною схемою» ресторан, власником якого виявилася компанія, яка належала батькові нового голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Про це повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко.

Йдеться про ресторан «Маріїнський двір». Він з'явився на майданчику біля громадського туалету, який з давніх-давен знаходився біля правого сектору трибун стадіону «Динамо».

«На майданчику біля туалету малозрозуміло з'явився досить великий павільйон. Фактично, це був тимчасовий МАФ. Можливо, щоб узаконити, цей МАФ загадково опинився на балансі комунального Центрального парку відпочинку, який, у свою чергу, здав його в оренду фірмі ТОВ «Маріїнський Двір», яка розмістила у цьому МАФі ресторан під назвою «Маріїнський Двір «, — розповідає історію його появи журналіст.

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Ресторан у Маріїнському парку. Фото з відкритих джерел

За документами ЄДР, директором та власником 100% ТОВ «Маріїнський Двір» є Фіруддін Мамедов. Таке ж ім'я було у батька голови КМийВА Тимура Фіруддіновича Ткаченка — Мамедова Фіруддіна Анвар-Огли, який помер у 2023 році, зазначає Бондаренко.

«Його син — Тимур Ткаченко — голова Київської міської військової адміністрації (КМВА), колишній керівник департаменту благоустрою, посадові особи якого зазвичай і мають безпосереднє відношення до подібних „туалетних“ схем, коли МАФи перетворюються на капітальні будинки, до яких прив'язують дорогоцінну київську землю», — пише Володимир.

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Журналіст-розслідувач також повідомляє, що ще за часів режиму Януковича, який він називає «злочинною владою», на місці МАФу з'явився капітальний нежитловий будинок площею 239,7 кв. м, який отримав адресу вулиця Михайла Грушевського, 3-ф. І Київрада дозволила ТОВ «Маріїнський Двір» за 4,7 млн ​​грн викупити цей об'єкт, розташований на земельній ділянці площею 496,62 кв. м.

Після Євромайдану нова влада розірвала договір купівлі-продажу будівлі і виставила його на приватизаційний аукціон. Але його було зірвано, повідомляє Бондаренко.

«Перший переможець — фірма «КОС груп» (39,4 млн грн) чомусь відмовився від перемоги, а другий переможець — компанія «ФІД бек груп» (33 млн грн) теж чомусь відмовилася платити. Фірму «КОС груп» започаткувала Ковальська Ольга Степанівна, а власником «ФІД бек груп» є її чоловік — Ковальський Віктор Казимирович. Тобто мала змову з метою зірвати аукціон. Причому компанія «ФІД бек груп» позивається до міста, доводячи, що реальним власником «будинку» є ТОВ «Маріїнський Двір», — наголошує Володимир Бондаренко.

Раніше Тимур Ткаченко докладно розповідав про «туалетні схеми» у Києві. Він також оголосив про намір «припинити „туалетні“ та інші схеми, за якими Київ втрачає дорогу землю, а столичний бюджет недоотримує мільйони доларів».

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Раніше політичний експерт Володимир Цибулько заявляв, що влада намагається заблокувати Київ за допомогою схеми, в якій задіяно голову військової адміністрації міста Тимура Ткаченка та його родича — директора НАБУ Семена Кривоноса.

Фото з відкритих джерел

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