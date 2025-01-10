Поставили «людину-функцію»: ЗМІ про призначення Ткаченка у КМВА

Новий керівник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко не розуміється на питаннях оборони. Його завдання — протидіяти міській владі і за допомогою адміністративного ресурсу підготувати столицю до наступних виборів. Про це йдеться у статті «Битва за Київ: навіщо Офіс змінив голову КМВА» на сайті ІА «Українські новини».

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«Призначення Ткаченка на пост голови КМВА — це не зовсім про безпеку киян. Все свідчить про те, що Ткаченко — „людина-функція“, руками якої намагатимуться усунути від справ обрані органи столичної влади — мера та Київраду. Відповідно, прихід Ткаченка у військову адміністрацію столиці — це чергова спроба Офісу взяти Київ під політичний контроль», — йдеться у публікації.

Автор підкреслює, що призначення Ткаченка начальником КМВА є свідченням того, що Офіс президента вже думає про вибори, а не про оборону.

«Завданням Ткаченка буде протидіяти Кличку і забезпечити адміністративний ресурс на виборах. Новий очільник КМВА працюватиме у тісній зв’язці із силовиками, щоб виконати завдання з Банкової. У центральної влади з’явилося нове завдання — вибори. В Офісі розуміють, що їхні шанси на перемогу дуже низькі. Тому розраховують на адміністративний та силовий ресурс. Силовики вже працюють по Києву, Кличку, оточенню, команді. Скоріше за все, найближчим часом ми побачимо проти Кличка та КМДА чимало „гучних“ справ, які множитимуться прямо пропорційно до наближення ефемерних виборів», — підкреслюється в публікації.

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Ткаченко працював разом з Кулебою в органах місцевої та центральної влади ще з 2016 року, а також має з ним бізнес-зв'язки, зазначається у матеріалі. Автор наголошує, що новий голова оборони столиці «в житті не мав стосунку ані до оборони, ані до ЗСУ». На відміну від попередніх керівників КМВА — генералів Миколи Жирнова та Сергія Попка. Але саме тому, що кадрові офіцери відмовилися займатися політикою, вони були звільнені з КМВА, а на їх місце поставили «людину-функцію».

«В Офісі Президента основною задачею голови КМВА радше бачили політичну функцію, а не оборонну чи захисну. Як генерал Жирнов, так і генерал Попко мали стати тими, хто б розхитував київську владу та Кличка особисто. Але обидва відмовились, зазначивши що є військовими, а не політиками, і поставлені обороняти місто, а не атакувати Кличка», — йдеться у статті.

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Як повідомлялося, 31 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації і призначив замість нього Тимура Ткаченка.

Фото: Вікіпедія

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