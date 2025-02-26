З натяком: чемпіон світу з боксу розбив яйце об голову суперника (відео)
Скандалом завершилася перша дуель поглядів між британськими боксерами — 35-річним чемпіоном світу за версією IBO Крісом Юбенком-молодшим (34 перемоги, 25 з них — нокаутом, 3 поразки) та 28-річним Конором Бенном (23 перемоги, 14 з них — нокаутом) перед їхнім боєм 26 квітня в Лондоні.
Обмінявшись образами на пресконференції, суперники мало не побилися під час дуелі поглядів. Юбенк запасся курячим яйцем і розбив його об голову Бенна. Раніше Майк Тайсон ударив Джейка Пола перед боєм у США.
#FatalFury @KOFstudio_EN. pic.twitter.com/3blM8Djqfb— Ring Magazine (@ringmagazine) February 25, 2025
#FatalFury @KOFstudio_EN. pic.twitter.com/blaYvkv1q4— Ring Magazine (@ringmagazine) February 25, 2025
Розлюченого Конора насилу стримали сек'юріті. Пізніше Бенн відповів кривднику в соцмережах. «Це єдиний удар, яким ти по мені влучиш, йо****й придурку. Два раунди — і тобі кінець», — написав боксер.
До речі, бій двох британців мав відбутися ще восени 2022 року, але тоді не зрослося, оскільки Бенн провалив допінг-тест і був дискваліфікований. Пізніше сторона Конора стверджувала, що сліди забороненого кломіфену з'явилися в організмі боксера через надмірне вживання… курячих яєць.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер із росії вирубав суперника підлим ударом.
Фото XRingMagazine63
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