«Він має померти»: Майк Тайсон вдарив Джейка Пола перед боєм у США (відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі 58-річний американець Майк Тайсон (50 перемог, 44 з них — нокаутом, 6 поразок) дав ляпаса своєму 27-річному співвітчизнику, ютуберу-мільйонеру Джейку Полу (10 перемог, 7 з них — нокаутом, 1 поразка) перед їхнім боєм за 60 мільйонів доларів у ніч на суботу, 16 листопада, на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні (США).

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Інцидент стався під час останньої дуелі поглядів боксерів у день церемонії зважування, коли Пол навмисне наступив легенді на ногу.

«Я дійсно це відчув. Він злий, злий маленький ельф. Майку, я думаю, що це милий маленький ляпас, але завтра я тебе нокаутую. Я знищу його. Він б'є, як с***а. Тепер це особисте. Він має померти», — заявив Джейк Пол.

«Нехай це буде уроком для тебе і зграї, з якоюти бігаєш, безталанний ютубере. Не біжи назад в нору, з якої ти виповз, якщо хочеш отримати більше», — відповів Майк Тайсон.

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До речі, за результатами офіційного зважування Залізний Майк виявився важчим за Пола — 103,41 кг проти 102,96 кг.

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Нагадаємо, що впевнений у собі Джейк Пол висловив готовність поставити на кін весь свій 40-мільйонний гонорар за бій (Майк Тайсон заробить 20 млн доларів).

Як відомо, регламент поєдинку, який відвідають 80 тисяч уболівальників, передбачає вісім раундів по дві хвилини. При цьому легкі 10-унцеві рукавички замінили на 16-унцеві, які зазвичай використовують для легких спарингів. Пряму трансляцію бою, який розпочнеться приблизно о 6 ранку 16 листопада, організує відеоплатформа Netflix. Вартість перегляду поєдинку в Україні — від 5 євро чи 225 гривень.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол брутально нокаутував заміну Майку Тайсону.

Фото X Netflix

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