650 тис. грн, які галеристка та екскерівниця «Мистецького арсеналу» Наталя Заболотна збирала на реконструкцію «будинку Леонтовича» у Вінницькій області кілька років тому, безслідно зникли, а сама будівля стоїть в руїнах і чекає на знесення. Про це йдеться в публікації видання «РБК-Україна».

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Видання нагадує, що у 2017−2020 роках Заболотна збирала кошти на піар-проєкт «реконструкції будинку» у селі Шершні на Вінниччині, в якому нібито провів дитинство композитор Микола Леонтович, автор «Щедрика».

«За легендою, оскільки батько митця служив у місцевій церкві, а на цьому місці стояли „церковні споруди“, вважалося, що й сам Леонтович провів тут перші роки дитинства», — пише «РБК-Україна».

Проте, за словами Сутисківського селищного голови Леоніда Дідуха, історична цінність цього місця сумнівна, а історію штучно створено.

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За наявними архівними записами, деревʼяні церковні приміщення згоріли ще у 1895 році, а колгоспна контора, найімовірніше, — зведена після Другої світової війни мазанка зі щедрими цегляними прибудовами.

Як пише видання, особливо привабливо ідея створення з Шершнів місця паломництва туристів виглядала у 2017 році, коли відзначали 140 років від дня народження Леонтовича і 100 років від написання «Щедрика».

«Проєкт реновації „будинку Леонтовича“ у місцевої влади „перехопила“ ГО „Фонд гуманітарного розвитку України“, який заснувала і очолила колишня директорка Мистецького арсеналу Наталія Заболотна», — йдеться у статті.

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Будинок в Шершнях оголосили «національною спадщиною». Тут організовували виступ хору «Щедрик», благодійні виступи митців, наприклад, скрипаля Іллі Бондаренка. У 2018 році для привернення уваги до обʼєкту тут організували фестиваль «Шершні Леонтовича», який мав стати щорічним, але протримався всього два роки.

«Реставрацію» будівлі пообіцяв профінансувати фонд тодішнього народного депутата і голови Федерації боксу Володимира Продивуса. Водночас фонд заявив про початок робіт з реконструкції садиби, адже до цього було проведено конкурс, на якому перемогло архітектурне бюро Олексія Семирога-Орлика.

Проєкт передбачав збереження будинку у максимально автентичному вигляді завдяки використанню легких матеріалів та скла, що зможуть боронити будівлю від впливу зовнішнього середовища. Поруч із будинком пропонувалось звести літній музичний театр просто неба Open Air Leontovych Heart на 350 глядачів та школу-студію з музичними й мистецькими класами, йшлось в одному з блогів Заболотної з нагоди цієї події.

Станом на кінець 2017 року за рахунок коштів благодійників було зібрано 250 тис. грн. В липні 2018-го цифра становила уже 350 тис. грн, за словами Заболотної. Також у 2018 році 150 тис. грн дав скрипаль Ілля Бондаренко, писали місцеві ЗМІ. 100 тис. грн, за словами Заболотної, перерахували Семирогу-Орлику за його роботу. Також ще 150 тис. грн на «будинок Леонтовича» збирали під час концерту на початку 2020 року: на сцені Культурного центру Freedom Hall виступили Наталя Могилевська, Тayanna, Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич.

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Проте зараз від проєкту не залишилось сліду. «Наразі ми просто чекаємо, щоб будівля остаточно розвалилась, знести її й не псувати краєвид місцевості», — коментує ситуацію Дідух. — Приїжджали, обіцяли все відремонтувати, привезти туристів. Але пройшли вибори — і все забулося". Щодо використання коштів, він додає: «Де вони ділися? Ніхто нічого не робив. Цих грошей ми не бачили».

«Сьогодні будівля виглядає так само, як і до початку проєкту — лише зі зниклими коштами. Після 7 років ініціативи Заболотної не залишилося нічого — ні культурного центру, ні туристичного маршруту, ні сліду витрачених коштів. „Будинок Леонтовича“ продовжує занепадати, а його знесення видається лише питанням часу. Цілком ймовірно, що проєкт був лише прикриттям для збору коштів, які потім не використовувалися за призначенням», — йдеться в статті.

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