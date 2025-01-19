Видавали себе за військових і вкрали 2,5 млн грн донатів: Нацполіція викрила групу шахраїв

У Києві кіберполіцейські викрили шахраїв із Черкащини. Вони діяли за вже випробуваною схемою: привласнювали донати, зібрані нібито на потреби ЗСУ.

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Для «заробітку» зловмисники спочатку створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів, на яких використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів нібито на їхні потреби.

Отримані таким шляхом кошти (а це понад 2,5 млн. гривень) зловмисники витрачали на власні потреби, інформують в Національній поліції.

В рамках розслідування поліцейські відстежили весь ланцюг руху грошових коштів — від моменту їх привласнення до легалізації. Також було встановлено осіб, які реєстрували фейкові акаунти військовослужбовців у соцмережах і розміщували оголошення про збір коштів, а вже потім — місця їхнього перебування. Після цього у Черкаській та Київській областях було проведено серію з 11 обшуків, вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

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Слідчі Нацполіції вже повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу, зокрема про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Тож зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочину осіб, кількості постраждалих громадян і загальної суми завданих збитків ще триває.

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Також варто пам'ятати, що іноді шахраї пропонують рідним полонених за гроші включити їх до списків на обмін.

Фото поліції

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