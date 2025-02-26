Помер колишній тренер «Ворскли», «Зірки» та тернопільської «Ниви»

У віці 74 років помер колишній тренер полтавської «Ворскли» Валерій Повстенко, повідомляє Кіровоградська обласна асоціація футболу на своїй сторінці у Facebook. Раніше не стало колишнього гравця «Ворскли» Вазгена Манасяна.

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Відомий фахівець розпочав тренерську кар'єру у 1976 році, працюючи старшим тренером у кіровоградській СДЮШОР-2. У 1992--1994 роках Повстенко працював у тренерському штабі «Поліграфтехніки» (Олександрія), завоювавши з командою «бронзу» першої ліги. З 1995 до 1998 року фахівець був тренером «Ворскли», беручи участь з полтавцями у Кубку УЄФА.

Попрацював Повстенко і за кордоном. У 1998—1999 роках він входив до тренерського штабу «Копетдага», ставши з командою чемпіоном Туркменістану та виступаючи в азіатській Лізі чемпіонів.

Повернувшись до України, Валерій Повстенко працював із «Гірником-Спорт», тернопільською «Нивою» та командою Державної льотної академії України, яку привів до перемоги у чемпіонаті України серед студентських команд.

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У 2004--2006 роках він тренував кіровоградську «Зірку», потім у 2007 році працював з нею у аматорських змаганнях, а у 2008-му став начальником команди. З 2012 року Валерій Повстенко шукав юні таланти в академії ФК «Зірка».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Ворскли» та «Чорноморця» пішов із життя у 40 років.

Фото ФК «Зірка»

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