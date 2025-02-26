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Загарбники вдарили КАБами по Костянтинівці: багато загиблих та поранених

18:30 26 лютого 2025
Руйнування у Констинтинівці, фото Донецької ОВА

У середу, 26 лютого, росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині керованими авіабомбами. Скинули на місто та його околиці три КАБи.

За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, п'ятеро людей загинули й 11 поранені.

«Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися у місті небезпечно!» — наголосив Філашкін.

В поліції уточнили, що росія скинула на місто та околиці щонайменше шість авіабомб «ФАБ-250».

«Серед загиблих — 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років», — йдеться у повідомленні поліції.

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Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.

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Нагадаємо, в ніч на 26 лютого в результаті дронової атаки на Київщину у власному будинку загинули журналістка Тетяна Кулик та її чоловік — професор медицини Павло Іванчов.

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