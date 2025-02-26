Їх вбив путін: на Київщині внаслідок дронової атаки загинула журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик

Внаслідок нічної атаки росіян у Київській області загинула журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик — авторка і ведуча проєкту «Нація непереможних», яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

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Також загинув її чоловік, відомий хірург Павло Іванчов.

Очевидці намагалися врятувати людей, однак пожежа поширювалася надто швидко.

«Вибух був прямо в спальні, звідки йшов вогонь», — розповів один із сусідів загиблих.

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Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів, повідомили в «Укрінформі». Раніше вона працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою «Центрального каналу» (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Навчалася у Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою, була заступницею директора ТО «Хрещатик, 26» — філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України „Київська регіональна дирекція“».

Колектив «Укрінформу» висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.

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«Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання», — зазначив генеральний директор «Укрінформу» Сергій Череватий.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, де завідувачем кафедри хірургії № 3 працював чоловік Тетянит, професор Павло Іванчов, теж шоковані цією трагедією.

«Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби. За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи», — йдеться у повідомленні.

Колеги Павла Іванчова пишуть, що його загибель — це «жахлива втрата вітчизняної хірургії».

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«Просто не віриться: я йому тільки минулого тижня руку потиснув… Жах», — пишуть у коментарях під постами про загибель лікаря.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог запустив по Україні 177 ударних БпЛА, Сили ППО знищили 110 з них. За інформацією правоохоронців, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено. На місці події всю ніч працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

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