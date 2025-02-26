Ми не віримо росіянам: Зеленський розповів, що може гарантувати безпеку України

Постійні обстріли росією мирних міст не свідчать про бажання цієї країни досягти миру, тому Київ залишить максимальний кількісний склад армії. Це стане гарантією безпеки.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

«У нас є різне бачення щодо кількості. І знаєте, як з кожною домовленістю, може бути різне бачення. Головне, щоб ми йшли до позитиву, до миру — до сталого і справедливого миру. До результату, у будь-якому випадку. Хоча, я підкреслюю, як би не було, ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть», — розповів він.

Президент підкреслив, що Україна вірить в свою армію, і «це буде однією з найголовніших гарантій безпеки».

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«Тому я збережу, у будь-якому випадку, кількісний склад, максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів», — констатував Зеленський.

Про угоду щодо надр

Також Володимир Зеленський прокоментував фінальний варіант угоди зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин. Головне, за його словами — відсутність будь-яких фінансових зобов’язань, які б робили Україну боржником.

«В угоді немає ані 500 мільярдів боргу, ані 350, ані 100. Це було б несправедливо щодо нас. Якщо ми говоримо про фонд, який передбачений цією рамковою угодою, то там усе вирішено, і я вважаю, що ми маємо рівноправних партнерів», — наголосив Зеленський.

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Про наступну угоду із США

Володимир Зеленський повідомив, що наступна, детальніша угода із США щодо корисних копалин потребуватиме ратифікації Верховною Радою. Вона регулюватиме діяльність так званого «Інвестиційного фонду відбудови» і буде «більш серйозною і складною». «Там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. Наступна угода матиме обов'язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю про Конгрес США», — повідомив Зеленський.

Як наголосив президент, перед укладанням детальнішої угоди про роботу Фонду Україна повинна «розібратися з ліцензіями та провести аудит».

Про зустріч із Трампом

Український президент розповів про свій майбутній візит до Вашингтона та зустріч з американським лідером, яка може відбутися наприкінці цього тижня.

«Візит нам запропонували. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю [28 лютого]», — сказав Зеленський.

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Про припинення вогню

Президент Зеленський заявив, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки. За його словами, закінчення війни має відбутися таким чином, щоб усі знали: завтра вона не почнеться знову.

«Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто ceasefire [припинення вогню] - а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона не починається. Отак буде», — запевнив президент.

Про гарантії безпеки

Володимир Зеленський повідомив, що в новій допрацьованій угоді з США про українські рідкісноземельні мінерали йтиметься про гарантії безпеки.

«У рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення „гарантії безпеки України“. Те, що мене брифінгували урядовці — це з'явилось, здається, у 10 пункті. Важливо, що це є», — наголосив він.

Також, за словами президента, Україна шукає альтернативні гарантії безпеки, якщо США відмовляться від провідної ролі. Ця тема буде обговорюватися під час візиту Зеленського в Лондон, який запланований після поїздки до США, та зустрічі з європейськими партнерами.

«Конфігурацію ми проговорюємо після Сполучених Штатів. Якщо я поїду, подивимось. Тобто я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємось», — сказав Володимир Зеленський.

Про миротворчий контингент

Президент Зеленський повідомив, що європейські партнери наразі розглядають питання розгортання миротворчого контингенту в Україні після припинення бойових дій. Але остаточне рішення багато в чому залежатиме від того, яку роль візьмуть на себе Сполучені Штати.

«Ми працюємо над цим питанням [розгортання в Україні миротворчих військ]. Мені подобається, що приєдналась вісімка країн, які дивляться на це з позитивом. Багато чого залежить від того, яку роль будуть відігравати США в цьому — кількість країн, особовий склад», — сказав він.

Нагадаємо, що у середу, 26 лютого, завершилися переговори щодо так званої «Угоди про копалини», яку повинні підписати цього тижня представники двох країн.

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