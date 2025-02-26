Україна досягла домовленості зі США про сировинну угоду: що про це відомо

Переговори між США та Україною щодо сировинної угоди, схоже, близькі до завершення. Як повідомляють Financial Times та інформаційне агентство AFP з посиланням на українських чиновників, Київ заявив про готовність підписати угоду.

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Останній проект угоди передбачає, що Україна перераховуватиме половину всіх майбутніх доходів від видобутку рідкоземельних елементів, нафти і газу до фонду, до якого також матиме доступ уряд США. При цьому фонд буде використовуватися для проектів реконструкції в Україні. За інформацією Financial Times, угода не передбачає гарантій безпеки для України з боку США. На цьому нещодавно наполягав президент України Володимир Зеленський.

За інформацією видання, українські міністри юстиції, економіки та закордонних справ наразі схвалили угоду. Президент Зеленський має намір найближчими тижнями поїхати до Вашингтона, щоб урочисто підписати документ разом з президентом США Дональдом Трампом. Остаточне слово щодо сировинної угоди буде за українським парламентом.

Початковий проект угоди був розкритикований у Києві. Він передбачав, що Україна виплатить США 500 мільярдів доларів з доходів від продажу сировини в найближчі роки. Вашингтон обґрунтовував цю вимогу військовою та фінансовою допомогою, наданою Україні до цього часу. Однак, згідно з останньою інформацією Міністерства оборони США, ця допомога не досягла навіть 130 мільярдів доларів.

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Зрештою, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, тож з угоди вилучили суму фонду в 500 млрд доларів потенційного доходу від експлуатації копалин, а також положення, за яким США матимуть 100% контроль над комерційним фондом.

Раніше повідомлялося, що Трамп хоче заробляти на звільнених від окупації територіях.

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