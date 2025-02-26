Форвард збірної України Яремчук став героєм півфіналу Кубка Греції (відео)

Нападник збірної України Роман Яремчук, який перебрався до «Олімпіакоса» з «Брюгге» за 3,5 млн євро, став одним із головних героїв першого півфінального матчу Кубка Греції, в якому хлопці з Пірея сенсаційно розгромили другу команду чемпіонату країни АЕК — 6:0.

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Вийшовши на поле у стартовому складі, український нападник на 19-й хвилині віддав гольову передачу партнеру по команді, а потім на 22-й та 54-й сам вразив ворота колективу з Афін. Яремчука замінили на 73-й хвилині за рахунку 5:0.

Зустріч у відповідь суперників за путівку у фінал відбудеться 2 квітня.

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Додамо, що цього сезону Роман Яремчук вже чотири рази вразив ворота суперників «Олімпіакоса».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Яремчук забив дебютний м'яч у чемпіонаті Греції.

Фото ФК «Олімпіакос»

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