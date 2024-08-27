Форвард збірної України Яремчук забив дебютний гол у чемпіонаті Греції (відео)

Футболіст збірної України Роман Яремчук, який приніс «жовто-синім» перемогу в матчі Євро-2024 проти словаків, відкрив рахунок своїм голам у складі чинного переможця Ліги конференцій «Олімпіакоса».

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Вийшовши на заміну на 69-й хвилині домашнього поєдинку чемпіонату Греції проти «Каллітеї», українець на 77-й відзначився влучним ударом та приніс своїй команді перемогу — 2:1. При цьому спочатку лайнсмен скасував взяття воріт українця через офсайд, але VAR скасував його рішення.

Нагадаємо, що Яремчук перейшов до колишнього клубу Олега Блохіна з «Брюгге» за 3,5 млн євро наприкінці липня.

Минулого сезону 28-річний нападник, в активі якого 53 поєдинки та 16 м'ячів у футболці збірної України, виступав на правах оренди за іспанську «Валенсію». Також у кар'єрі уродженця Львова значаться виступи за «Динамо», «Олександрію», «Гент» та «Бенфіку».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук відзначився хет-триком у матчі Ліги конференцій.

Фото ФК «Олімпіакос»

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