Форвард збірної України Яремчук підписав контракт з чинним переможцем єврокубка: відома зарплата футболіста (фото, відео)

Нападник збірної України Роман Яремчук, який забивав за «жовто-синіх» на Євро-2024 підписав контракт на чотири роки з чинним переможцем Ліги конференцій, 47-разовим чемпіоном Греції «Олімпіакосом», повідомляє офіційний сайт клубу з Пірея.

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За інформацією gazzetta.gr, український форвард разом із дружиною прилетів до Афін близько шести годин ранку в понеділок, 29 липня, рейсом з Валенсії для проходження медогляду та підписання угоди.

Колишній клуб Олега Блохіна, Олега Протасова та Геннадія Литовченка заплатив «Брюгге» за перехід 28-річного футболіста (до речі, автора найшвидшого голу в історії чемпіонату України) 3,5 млн євро, також передбачені бонуси. Зарплата Романа в «Олімпіакосі» становитиме 1,5 мільйона євро на рік.

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Нагадаємо, що минулого сезону Яремчук, в активі якого 53 поєдинки та 16 м'ячів у футболці збірної України, виступав за іспанську «Валенсію» на правах оренди з «Брюгге» (25 матчів та 3 м'ячі у чемпіонаті Іспанії). Також у кар'єрі уродженця Львова значаться виступи за «Динамо», «Олександрію», «Гент» та «Бенфіку».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук відзначився хет-триком у матчі Ліги конференцій.

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Фото ФК «Олімпіакос»

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