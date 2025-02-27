Трамп порадив Україні «забути про НАТО» і не гарантував миру з росією

Президент США Дональд Трамп, який, ймовірно, у п'ятницю, 28 лютого, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським після узгодження пунктів рамкової угоди щодо використання природних ресурсів України, заявив, що США не надаватимуть нашій країні жодних особливих гарантій безпеки, але вкотре наголосив на економічній складовій відносин.

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Як повідомляє «Європейська правда», напередодні відбулося засідання кабінету Трампа, під час якого він вкотре заявив, що надання Україні гарантій безпеки більшою мірою є обов'язком Європи.

«Ми попросимо Європу зробити це, тому що йдеться про Європу, яка є їхнім найближчим сусідом. Але ми зробимо все можливе, щоби все пройшло добре», — сказав американський лідер.

Водночас він не забув згадати про природні копалини та роль Вашингтона в економічному відновленні України, назвавши узгоджений проект угоди «чудовим» для нашої країни. Трапм упевнений, що якщо американці «працюватимуть там на землі», то це і буде «автоматичною безпекою». Мовляв, агресор побоїться зачіпати громадян США. І нагадав, що Франція та Великобританія обговорюють можливість введення в Україну миротворчого контингенту після завершення бойових дій.

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Він також нагадував про «хороші розмови з путіним», називаючи досягнення миру в Україні можливим: «Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але для України ми дуже намагатимемося укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якнайбільше (території. — Авт. ) назад. Ми хочемо повернути якомога більше (територій Україні. — Авт.».

А вже пізніше, спілкуючись із пресою, він уперше на публіці припустив, що миру досягти не вдасться. І вкотре зазначив, що Україна «може забути про НАТО», назвавши прагнення стати членом Північноатлантичного альянсу однією з причин початку широкомасштабної російської агресії.

Нагадаємо, що раніше Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що не вважає серйозним слова Зеленського про передачу Україні ядерної зброї в обмін на відмову від членства в НАТО. Нагадаємо, що свого часу наша країна відмовилася від статусу ядерної держави в обмін на гарантії територіальної недоторканності, які надавали США, Великобританія та росія.

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Фото whitehouse.gov

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