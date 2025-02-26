Ядерна зброя замість членства в НАТО: що відповіли на заклик України у США

Державний секретар США Марко Рубіо, який вимагав від України відкликати резолюцію ООН із засудженням російської агресії, в ексклюзивному інтерв'ю Breitbart News заявив, що для президента України Володимира Зеленського не є «серйозним» просити ядерну зброю для України в обмін на членство в НАТО в рамках мирних переговорів з росією.

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«Ну, я не думаю, що хтось вважатиме це серйозною пропозицією з їхнього боку, і я не думаю, що надання Україні ядерної зброї є вирішенням проблеми», — сказав Рубіо, коли його запитали про нещодавні коментарі Зеленського про те, що він хоче отримати ядерну зброю, якщо Україна не буде вступати до НАТО.

Він додав, що не чув, щоб Зеленський це говорив, але якщо це правда, то не вважає, що це реалістична вимога.

«Нам потрібно менше ядерних країн, а не більше — і я не думаю, що це вирішить їхню проблему, як вони її бачать. Я думаю, що перед ними стоїть фундаментальний виклик, і це нормально, як покласти край „конфлікту“, який триває, і який не призведе раптово до нової війни через рік, два або три роки? Це ті речі, про які потрібно говорити на будь-яких переговорах. Але я не думаю, що ядерна зброя є відповіддю на це», — зазначив політик.

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Раніше в The Telegraph писали, якщо Україна поверне собі ядерну зброю, вона може стати «європейським Ізраїлем». Міністр оборони США Піт Гегсет говорив про те, що не виключено, що Україна може отримати її. Але рішення щодо розміщення ядерної зброї залежить від однієї людини — Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що США відмовились звинувачувати росію у розв’язанні війни в Україні.

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