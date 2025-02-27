«Оскароносний» Джин Хекмен знайдено мертвим

Наприкінці грудня минулого року стало відомо про нещасний випадок, в результаті якого померла 76-річна модель Дейл Хеддон, яка була обличчям таких брендів як L'Oreal, Max Factor, Revlon, Estee Lauder. Її знайшли мертвою вдома у штаті Пенсільванія (США), а причиною смерті назвали отруєння чадним газом через несправність котла.

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А зараз стало відомо про смерть двічі оскароносного актора Джина Гекмена та його дружини. Як пише «Більд», у правоохоронців немає даних про те, що смерть пари була насильницькою.

Перший «Оскар» актор отримав у 1972 році, зігравши роль у соціальній драмі «Міссісіпі у вогні», а другий — у 1992 році, зігравши роль шерифа у вестерні Клінта Іствуда «Непрощений».

Джина Гекмена та Бетсі Аракаву знайшли метрвими. Фото зі сторінки "Більд"

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Відомо, що 95-річний актора, його 64-річну дружину Бетсі Аракава та їхнього собаку знайшли мертвими у своєму будинку в закритому житловому комплексі Santa Fe Summit.

Видання зазначає, що завершивши кар'єру у 2004 році, Гекмен жив на ранчо в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) разом із дружиною-піаністкою. Він рідко з'являвся на публіці, віддаючи перевагу заняттям живописом чи написанню книг.

Про те, що спричинило їхньої смерть, наразі не повідомляється.

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Нагадаємо, що минулого літа в Мексиці загинула 29-річна телеведуча та модель Паола Сальседо — молодша сестра футболіста клубу «Крус Асуль» та збірної Мексики Карлоса Сальседо. За однією з версій її застрелили при спробі пограбування, коли вона підійшла до своєї машини.

Фото зі сторінки «Більд»

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