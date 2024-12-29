Знаменита модель, яка стала обличчям Max Factor, Revlon та L'Oreal, трагічно загинула в США

Цього року в Італії загинула українська модель Ганна Краєвська — машина, в якій дівчина їхала разом із діджеєм із Косово Хісні Кестай, на швидкості близько 200 км/год потрапила у ДТП. Інший нещасний випадок забрав життя моделі Дейл Хеддон, яка було обличчям L'Oreal

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Так, у Вікіпедії вже розміщено інформацію про її смерть 27 грудня 2024 року. 76-річну модель та актрису, обличчя таких брендів як Max Factor, Revlon, Estee Lauder та L'Oreal, виявили без ознак життя у приватному домоволодінні у штаті Пенсільванія (США). Причина смерті — отруєння чадним газом через несправність котла.

Її син, Райян Хаддон, який повідомив про смерть матері на своїй сторінці в соцмережах, виклав її фотографії і написав: «Яскраве світло, яке є Дейл, згасло у цьому земному царстві. Я не сумніваюся, що воно сяє десь так само яскраво, як і завжди, там, де воно найбільше потрібно. Вона була сильною жінкою, але м'якою та уважною до всіх. Глибоко творча і цікава, обдарована красою всередині і зовні. Завжди добра і вдумлива. У розмові вона могла проникнути у найглибші місця, а також досягти найвищих висот духовного розуміння. Вона підтримувала багатьох, бачила їхню велич, іноді приховану від них, і завжди будувала мости за допомогою своїх власних зв'язків, щоб допомогти їм піднестися. Вона була найбільшим чемпіоном для кожного. Натхненням для багатьох…»

Дейл Хеддон отруїлася чадним газом і померла, фото з Instagram

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Масмедіа повідомляють, що поліція селища Солбері прибула в будинок на Філліпс-Мілл-роуд близько 6:30 ранку після того, як місцевий житель зателефонував за номером 911 і повідомив про чоловіка, який знепритомнів на першому поверсі будинку його родичів, що окремо стоїть, пише «УНН» із посиланням на NBC News.

Двоє з медиків, які прибули на виклик, також постраждали — вони надихалися чадним газом. Їх госпіталізували. Також допомога медиків знадобилася одному з поліцейських.

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Нагадаємо, що цього літа в Мексиці загинула телеведуча та модель Паола Сальседо — молодша сестра футболіста клубу «Крус Асуль» та збірної Мексики, учасника ЧС-2018 та Олімпійських ігор у Ріо 30-річного Карлоса Сальседо. Її застрелили під час збройного нападу в муніципалітеті Уїскілукан.

Фото з Вікіпедії

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