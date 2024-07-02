Красуню-сестру учасника чемпіонату світу з футболу вбили серед білого дня (відео)

У родині футболіста клубу «Крус Асуль» та збірної Мексики, учасника ЧС-2018 та Олімпійських ігор у Ріо 30-річного Карлоса Сальседо сталася трагедія. Під час збройного нападу в муніципалітеті Віскілукан (Мексика) вбито його молодшу сестру — 29-річну телеведучу та модель Паолу Сальседо, повідомляє Marca. Раніше відомий футболіст загинув від рук терористів в Ізраїлі.

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Трагедія сталася, коли жінка, яка мала свою програму на телебаченні, вийшла з будівлі цирку, щоб відповісти на телефонний дзвінок. Але щойно вона підійшла до свого авто, пролунали постріли… Одна з гіпотез, яку проробляють слідчі, полягає в тому, що Паолу застрелили під час спроби пограбування.

Сестру футболіста ще живу доправили до лікарні, де вона померла.

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У Паоли Сальседо залишився 4-річний син Лука Матео від її колишніх стосунків з уругвайським футбольним воротарем Ніколасом Віконісом.

Паола та брат-футболіст з батьками

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Додамо, що центральний захисник Карлос Сальседо провів у футболці збірної Мексики 47 матчів та забив 1 м'яч, вигравши у її складі Золотий кубок КОНКАКАФ. У Європі футболіст відомий за виступами за «Фіорентину та «Айнтрахт».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що загинув 18-річний син знаменитого футболіста Міхаеля Баллака.

Фото Instagram

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