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Гороскоп

Ракам — «Десятка Кубків» та радість, Водоліям — «Туз Жезлів» та осяяння: Таро-прогноз на п'ятницю, 28 лютого

19:22 27 лютого 2025
Таро-прогноз на 28 лютого для всіх знаків Зодіаку

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на п'ятницю, 28 лютого 2025 року. Карти обіцяють день, наповнений доленосними подіями та важливими рішеннями, пише slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Дама Денаріїв
Козерогам варто дозволити собі трохи розслабитись. День ідеально підходить для комфорту, турботи про себе та близьких.

ВОДОЛІЙ — Туз Жезлів
Водоліїв чекає раптове осяяння чи натхнення. День принесе нові ідеї та можливість втілити їх у життя.

РИБИ — Верховний Жрець
Риб, можливо, чекає ситуація, в якій доведеться проявити мудрість і слідувати своїм принципам. Потрібно не бояться йти своїм шляхом.

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ОВЕН — Десятка Мечів
Овнам треба завершити певний етап свого життя. Не треба триматися за минуле, тому що воно заважає рухатись уперед.

ТЕЛЕЦЬ — Паж Жезлів
Тельцям доля надасть несподівані можливості, але важливо ретельно аналізувати інформацію та не довіряти порожнім обіцянкам. Потрібно бути відкритими до змін, але не варто втрачати пильності.

БЛИЗНЮКИ — П'ятірка Мечів
Близнюки можуть опинитися в ситуації, коли потрібно буде постояти за себе. Потрібно уникати участі у сумнівних проектах та маніпуляціях.

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РАК — Десятка Кубків
Раків може чекати приємна зустріч, успіх у роботі чи досягнення важливої мети. Потрібно використовувати цей період для створення теплих спогадів та зміцнення стосунків.

ЛЕВ — Десятка Денаріїв
Левам потрібно зосередитися на своєму фінансовому та сімейному благополуччі. Однак варто не забувати, що справжня цінність полягає не тільки в грошах, а й у оточуючих людях.

ДІВА — Дев'ятка Жезлів
Дівам доведеться зібратися з силами, оскільки боротьба ще не завершена і зараз не час здаватися. Потрібно бути наполегливими і не боятися звертатися за підтримкою.

ТЕРЕЗИ — Лицар Мечів
Терезам варто уникати конфліктів і зберігати холоднокровність, навіть якщо ситуація провокує на різкі слова чи вчинки. Потрібно тримати емоції під контролем.

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СКОРПІОН — Трійка Денаріїв
Скорпіонам доведеться працювати над своїми професійними навичками. День сприятливий для навчання та творчості.

СТРІЛЕЦЬ — Король Кубків
Стрільцям належить зробити важливий крок у стосунках. День допоможе зрозуміти, чого вони дійсно хочуть і чи готові відкритися іншій людині.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп наступного тижня (24 лютого — 2 березня).

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