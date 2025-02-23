У Щурів намічаються зміни у кар'єрі, а Драконам треба тримати себе в руках: східний гороскоп на тиждень 24 лютого — 2 березня

Фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на наступний тиждень (24 лютого — 2 березня). Вони дали корисні рекомендації щодо подолання труднощів та розповіли, як наповнити життя приємними емоціями, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Щур

Щурам цей тиждень може принести значні зміни у кар'єрі. На них чекає підвищення чи перехід у нову сферу діяльності. Деякі представники знака зіткнуться із серйозними випробуваннями у роботі, які, незважаючи на складність, зможуть вивести їх на новий рівень.

Бик

Биків чекає насичений подіями тиждень. Їм потрібно задуматися про своє майбутнє та життєві пріоритети. Час сприятливий для переосмислення цілей, але при цьому не варто ігнорувати думку оточуючих.

Тигр

Тиграм необхідно підтримувати позитивний настрій. Оптимізм допоможе їм налагодити спілкування та привернути увагу оточуючих. Зараз не найкращий час для кардинальних змін та зміни життєвого курсу.

РЕКЛАМА

Кролик

На Кроликів чекає складний тиждень, наповнений перешкодами. Тим, хто налаштований на різкі зміни, варто запастися терпінням і не квапити події. Енергетика періоду буде досить тяжкою, що може призвести до апатії.

Дракон

Драконам буде непросто стримувати роздратування. Рівень дратівливості може зрости без видимих причин, що призведе до конфліктів. Щоб уникнути неприємних наслідків, важливо контролювати себе.

Змія

Змій чекає успіх у фінансовій сфері, проте в особистому житті можливі розчарування. Щоб уникнути конфліктів, варто уважно стежити за своїми словами та не відповідати образою на образу.

РЕКЛАМА

Кінь

Коні можуть зіткнутися з нестабільною енергетикою, яка може внести хаос у їхні справи та плани. Успіх буде прихильний до тих, хто серйозно ставиться до своїх обов'язків.

Коза

Козам варто зосередитись на простих та приємних справах, щоб не перевантажувати себе. Їм треба оточити себе людьми, які здатні підтримати та надихнути на рух уперед.

Мавпа

Мавпам варто звернути увагу на себе, свої бажання та комфорт. Розподіл енергії на користь особистих справ, відпочинку та домашнього затишку допоможе уникнути непотрібних проблем. Їм важливо не поспішати та не приймати поспішних рішень.

Півень

Півнів чекає сприятливий період для романтичних відносин та сімейних справ. Їм важливо приділити увагу коханим людям, проводити більше часу разом та вирішувати спільні завдання.

РЕКЛАМА

Собака

Собаки зіткнуться з проявом як своїх сильних, і слабких сторін. Щоб переважали позитивні якості, варто ретельно обмірковувати свої слова та вчинки. У робочих справах можливі складнощі.

Свиня

Свиням потрібно уважно ставитися до своїх вчинків і діяти чесно та справедливо. У цей час інтуїція стане особливо гострою, що допоможе передбачити деякі події майбутнього.

Як писали «ФАКТИ», в останній тиждень зими удача чекає на п'ять знаків зодіаку.

6399

Читайте нас у Facebook