Ворог атакував базу «Чорноморця» у Совіньйоні: футбольний клуб виступив із заявою (фото)

Тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець», який 1 березня має зіграти в Одесі домашній матч 19-го туру чемпіонату чемпіонату України проти «Лівого берега», у Совіньйоні зазнала атаки російських терористів, повідомляє офіційний сайт «моряків».

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«Ввечері 28 лютого в результаті чергової варварської повітряної атаки російської федерації суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база «моряків», — йдеться в заяві ФК «Чорноморець». — У басейні вибило вікна, дісталося також адміністративному приміщенню, розбите скло зайняло чималий простір на території спортивно-відновлювального комплексу. Постраждали авто напередодні відповідальної гри 19-го туру УПЛ проти ФК «Лівий Берег».

На щастя, ніхто з гравців, тренерів та персоналу не постраждав. І це найголовніше. Більшість гравців та тренерів залишилися ночувати на базі. Хлопці перебувають у нормальному психологічному стані. Випереджаючи актуальні запитання, відзначаємо: всі легіонери на місці, все в команді в такий гучний у всіх сенсах слова та руйнівний час. Команда — як одна справжня родина.

Йде четвертий рік війни, поведінка скаженого сусіда давно не дивує. Але навіть коли ти начебто готовий до всього, все одно важко сприймати, що вибухнути може будь-якої миті в будь-якому місці.

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Клуб вдячний своїй величезній армії вболівальників, які відразу виявили стурбованість і направили слова підтримки до соціальних мереж. Ще більше ми вдячні тим фанатам, які вже не перший рік дають відсіч цим орковим чудовиськам на полі бою".

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Нагадаємо, що в турнірній таблиці чемпіонату України підопічні Олександра Бабича посідають передостаннє, 15-те, місце. Гра проти «Лівого берега» одесити мають розпочати на стадіоні «Чорноморець» 1 березня о 15:30.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Чорноморця» не повернувся з командою в Україну і втік до США.

Фото ФК «Чорноморець»

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