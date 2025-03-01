Не смішно: слідом за «Оскаром» Хоакін Фенікс отримав «Золоту малину» за свого Джокера

Актор Хоакін Фенікс, а також Леді Гага, яка зіграла з ним у фільмі «Джокер: Безумство на двох», були визнані гіршим акторським дуетом та оголошені лауреатами «Золотої малини» напередодні церемонїї її вручення.

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А сама 45-та церемонія, на якій вручать премії «за сумнівні заслуги в галузі кінематографу за 2024 рік» відбудеться у суботу, 1 березня. На сторінці у Вікіпедії, присвяченій нинішній церемонії, зазначається, що спочатку оголошення номінантів мало відбутися 16 січня, проте його перенесли через потужні пожежі у Південній Каліфорнії.

Також «Джокер: Безумство на двох» переміг у номінації «Гірший рімейк». До речі, за роль Джокера у попередньому фільмі Хаокін Фенікс отримав «Оскара» — це було 2000 року.

Хаокін Фенікс та Леді Гага на презентації фільму. Фото - скріншот

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Найгіршим фільмом був визнаний «Мадам Павутиння» (продюсер Лоренцо ді Бонавентура), а найгіршим режисером — Френсіс Форд Коппола за фільм «Мегалополіс».

До речі, сам режисер вже відреагував на це, розмістивши пост соцмережах: «Я у захваті від того, що отримав премію „Золота малина“ у багатьох важливих номінаціях і за особливу честь маю бути номінованим як гірший режисер, гірший сценарій і гірший фільм, коли так мало людей мають сміливість піти проти переважаючих тенденцій сучасного кіновиробництва! У цьому сьогоднішньому краху світу, де МИСТЕЦТВО оцінюється так, начебто це професійний рестлінг, я вирішив не дотримуватися безвольних правил, встановлених індустрією, яка так боїться ризику, що, незважаючи на величезний резерв молодих талантів у її розпорядженні, може не створити фільмів, які будуть актуальними та живими через 50 років».

Фото із соцмереж

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Найгіршим актором і актрисою було названо Джеррі Сайнфелда («Без глазурі» за роль Боба Кабани) та Дакоту Джонсон («Мадам Павутиння» за роль Кассандри Вебб).

Нагадаємо, що у середині лютого відбулася церемонія нагородження преміями Британською академією кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA), яку називають репетицією «Оскара». Стрічка «Камінь, ножиці, папір» про війну росії проти України, заснована на реальних подіях, була визнана найкращим британським короткометражним фільмом.

Фото з Вікіпедії

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