Фільм «Камінь, ножиці, папір» про війну росії проти України, заснований на реальних подіях, був визнаний найкращою британською короткометражкою та відзначений нагородою Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).

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Кадри з нагородження команди на чолі з британським режисером Францем Бемом у мережу виклав український актор Олександр Рудницький, виконавець головної ролі.

Фільм про війну в Україні знімали у Великій Британії, він заснований на реальних подіях та розповідає історію 18-річного хлопця.

Олександр Рудинський зіграв головну роль у фільмі "Камінь, ножиці, папір". Фото із соцмереж

Фільм британського режисера Франца Бема базується на реальних подіях. Фото із соцмереж

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Коли почалася війна, його батько-медик у бункері робив операції пораненим, приймав пологи, а хлопець допомагав батькові. Все це відбувалося на сході України. Зав'язка сюжету — про бункер дізнаються окупанти… Саме цього хлопця й грав Олександр Рудинський.

Слід зазначити, що премію BAFTA часто називають «репетицією „Оскара“. Нагадаємо, що вручення „Оскарів“ цього року відбудеться 3 березня. А на початку цього року відбулася церемонія вручення премії „Золотий глобус“. Лідером за кількістю зібраних нагород став фільм про ватажка мексиканського наркокартелю, який вирішив змінити пів».

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Фото зі сторінки Олександра Рудинського

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