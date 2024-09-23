«Байдуже»: Леді Ґаґа вперше прокоментувала чутки про те, що вона чоловік

Шанувальники Леді ҐаҐи, яка нещодавно показала свого нареченого, з нетерпінням чекають на неї у ролі в фільмі «Джокер: Божевілля на двох». Проте спочатку артистка стала героїнею нової частини документального серіалу «Що далі: Майбутнє з Біллом Ґейтсом». Мільярдер поставив їй кілька запитань про її особисте життя, але співачка зупинилася особливо на одному з них, який вже неодноразово повторювався в минулому, пише marca.com.

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Леді Ґаґа — чоловік? Кожна публічна поява американської артистки ще кілька років тому супроводжувалася цим запитанням. Співачка та актриса ніколи не виступала, щоб спростувати чи підтвердити що-небудь з цього приводу, але настав момент, коли вона захотіла висловитися про це.

«Причина, чому я не відповіла на це запитання, полягала в тому, що я не почувалася жертвою цієї брехні», — сказала вона.

Її мотиви завжди були однаковими, і вона не шкодує про те, що зайняла позицію абсолютного мовчання щодо цього питання.

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Чутки з'явилися ще у 2010 році. Поширювалися повністю відретушовані та підроблені зображення Леді Ґаґи. Ці знімки стали вірусними, і чутки вже неможливо було зупинити.

«Я була у ситуаціях, коли коментування цих чуток було не в моїх інтересах, я думала про добробут інших людей, — зізнається артистка. — Навіщо мені витрачати свій час на публікацію пресрелізу про те, чи є у мене пеніс? Моїм фанатам байдуже, і мені байдуже. Мої виступи набагато реальніші, ніж усі чутки, які ширяться просто задля того, щоб отримати більше кліків».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Леді Ґаґа запалила на концерті з легендарним рок-гуртом The Rolling Stones.

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