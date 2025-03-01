Важливо полити до набухання бруньок: рецепт суперрозчину для весняного підживлення дерев та чагарників

З приходом весняного тепла у багатьох українських садівників розпочнеться сезон садово-городніх робіт. Для того, щоб забезпечити правильне зростання та розвиток дерев та кущів, а також отримання хорошого врожаю дуже важливо проводити підживлення навесні, пише На пенсії.

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Так, після зими найкраще використовувати для підживлення плодових дерев та кущів азотні добрива, оскільки вони сприяють активізації росту та розвитку дерев та кущів. Таке підживлення потрібно внести до набухання бруньок.

Можна використовувати для добрива для плодових дерев та ягідних кущів пташиний послід. Відро посліду розчиніть у 10 літрах води, залиште настоюватися на один-два дні. Розбавте розчин водою у пропорції 1 до 10. Під кожне дерево потрібно вилити одне-два відра (залежить від розміру дерева).

Крім того, ефективним для підживлення буде і розчин сечовини. 30 г сечовини потрібно розчинити у 10 літрах води. Також використовувати необхідну кількість підживлення треба залежно від розміру дерева.

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Наприкінці весни досвідчені садівники радять обприскати кущі 0,01−0,03% розчином борної кислоти, 1% розчином сульфату калію суперфосфату калію і 0,3% розчином сульфату магнію.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно обов'язково зробити перед посадкою насіння томатів.

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