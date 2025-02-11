Секрети великих урожаїв: не забудьте зробити це перед посадкою насіння томатів

Місячний календар городника на лютий 2025 визначає дні, які вважаються сприятливими для висадки насіння на розсаду овочів, у тому числі й помідорів.

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Щоб насіння добре прийнялося, його потрібно «розбудити». Видання «На пенсії» ділиться лайфхаком, розповідаючи, у чому краще замочити насіння томатів. Додаткова обробка прискорить їхню схожість — з 1,5 тижняв до 5−8 днів.

Так, найкрупныше та неушкоджене насіння помідорів рекомендують замочувати в 1-відсотковому розчині марганцевокислого калію (5 г марганцівки розбавити 500 мл теплої води) на півтори — дві години. Насіння, що спливе після перемішування, слід відбракувати, а те, що залишилися на дні, піддати подальшій обробці.

Їх висипають у сольовий розчин (30−35 г солі на літр теплої води) на 10−15 хвилин.

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Замочувати насіння рекомендують за добу до висівання в грунт.

Про те, яке ще насіння варто висаджувати в лютому, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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