Крапніть це в унітаз перед сном — і забудете про часті чищення: експертка порадила господиням спосіб догляду за «фаянсовим другом»

Існує маса лайфхаків, які допомагають тримати в чистоті туалети та ванни без використання дорогих магазинних засобів. Наприклад, щоб позбутися плям іржі, рекомендують капати в унітаз йод і залишати там його на годину, а потім змивати водою.

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А блогерка Марина Жукова радить з вечора налити в унітаз кілька засобів, які «пропрацювавши» всю ніч, позбавлять господиню необхідності щоденного очищення туалету.

Йдеться про кілька крапель ефірної олії чайного дерева, яка вбиває бактерії та усуває запах, кілька ложок лимонної кислоти, яка розчиняє наліт і сечовий камінь, а також засіб для миття посуду, що допомагає розщепити забруднення.

«Що вийде? Приємний запах. Унітаз без нальоту та жовтизни. Чистота без зусиль. Суміш працюватиме всю ніч, а вранці вам залишиться тільки натиснути на кнопку з гордим виглядом господині-чарівниці!» — додала блогерка.

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Є й швидші способи очищення унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю. Для цього в нього заливають 1−2 склянки оцту і додають склянку соди, а за 30 хвилин добре чистять унітаз щіткою.

Фото Pixabay

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