Як почистити унітаз від вапняного нальоту: поради від українських бабусь

Поки багатьох британців цікавить, куди подівся золотий унітаз з будинку, в якому народився Вінстон Черчіль, українські господині більш переймаються тим, що у їхніх оселях «білий друг» може виявитися не таким вже й білим.

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Про це пише видання «Поради 24».

Журналісти підкреслюють, що в магазинах можна знайти чимало спеціальних засобів для чищення ванної та унітаза, але далеко не всі хочуть використовувати на них агресивну хімію. І якщо людина хоче заощадити чи скористатися більш екологічними альтернативами, вона може спробувати кілька народних методів, які вже роками доводять свою ефективність.

«Українські бабусі вже десятками років для видалення вапняного нальоту використовують звичайнісінький розчин оцту: потрібно розвести столовий оцет у співвідношенні 1:1, а тоді залити ним унітаз і залишити на ніч», — говориться у статті.

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Після цього потрібно почистити наліт щіткою та залишити засіб ще на 30 хвилин, аби він остаточно розправився з забрудненнями. Також до оцту можна додати і харчову соду, аби чищення було ще більш ефективним. Такий метод допоможе розібратися не тільки з вапняним нальотом, але й з сечовим каменем, що часто утворюється на унітазах.

Ось як використати оцет та соду для чищення туалету:

залийте в унітаз 1 — 2 склянки оцту;

додайте склянку соди;

дайте суміші постояти 15 — 30 хвилин, а після цього почистьте все якісною щіткою.

Ще один популярний метод очищення унітаза народними підручними засобами — це лимонна кислота. Для того, аби вона подіяла, потрібно всього 3 — 4 ложки продукту: засипте їх прямо в унітаз, а після цього залиште на кілька годин, а краще на ніч. Згодом туалет потрібно почистити щіткою та змити воду.

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Водночас в Мережі є і поради від професійних клінерів і сантехнів.

«Коли вже перепробули все, а унітаз все ще не ідеально чистий — скористуйте нашою порадою. Результат вам сподобається», — обіцяють вони.

А ще вочевидь варто ознайомитися з досвідом канадійок з миття у нітазів до дзеркального блиску.

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Фото Pixabay

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